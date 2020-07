Amazon posterga próximo videojuego tras reciente fracaso

(Bloomberg) -- Tras las críticas mordaces a un juego de computadora que lanzó en mayo, Amazon.com Inc. está postergando por al menos seis meses el lanzamiento de su próximo juego de gran presupuesto. La decisión representa otro revés para las ambiciones del gigante tecnológico de irrumpir en la industria de los videojuegos.

Se suponía que el próximo juego, New World, debutaría a fines de agosto, pero ahora está programado para la primavera de 2021, escribió el viernes Rich Lawrence, director del estudio de juegos de Amazon, en una publicación de blog. La compañía quiere tiempo adicional para implementar los cambios sugeridos por los jugadores que han estado probando el juego, escribió.

Los retrasos son bastante comunes en la industria de los videojuegos, pero esta fue una oportunidad importante para que Amazon se redimiera después de un reciente fracaso. Amazon está tratando de hacerse un nombre como creador de videojuegos de gran presupuesto que puedan competir con aquellos de la talla de Activision Blizzard Inc. y Electronic Arts Inc. Pero Crucible de Amazon, un juego gratuito para PC presentado en mayo, fue destrozado por los críticos, lo que llevó a Amazon a tomar la muy inusual decisión de retirar el juego de circulación.

New World es un juego multijugador masivo en línea donde cientos de jugadores buscan colonizar un mundo ficticio lleno de criaturas sobrenaturales. Los clientes que probaron o reservaron el juego aun podrán jugarlo por “un período de tiempo” a partir del 25 de agosto, dijo la compañía.

“No tomamos la decisión a la ligera y tenemos la urgencia de entregarles el juego lo más rápido posible y con la mejor calidad, con algunas adiciones que harán que la experiencia sea aún mejor”, escribió Lawrence.

