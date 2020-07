Albert Rivera reaparece más atractivo que nunca un mes después de convertirse en padre junto a Malú

09/07/2020 Albert Rivera disfrutó de un relajado almuerzo con amigos en la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Alejado del foco mediático y disfrutando al máximo de su nueva etapa fuera de la política, Albert Rivera retoma su agenda poco a poco un més después del nacimiento de Lucía, su primera hija en común con Malú. Aprovechando al máximo la vuelta a la normalidad, el ex dirigente de Ciudadanos acudió a un restaurante donde se reunió con unos amigos para comer.



Muy bien acompañado por unos compañeros pero sin rastro de Malú y de su hija, Albert Rivera disfrutó de una agradable comida en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad y es que, como gran amante de nuestro país, aprovecha siempre que puede para disfrutar de la gastronomía de cada uno de los lugares a los que viaja.



Con un look muy elegante, Albert lució traje, corbata y mochila al hombro en la que llevaba todas sus pertenencias. No podemos negar que la paternidad le ha sentado a las mil maravillas, y el catalán está de lo más rejuvecido y más atractivo que nunca.



Muy discreto con su nueva vida, hace tan solo unos días celebraba el primer mes de vida de su hija Lucía y es que desde que se convirtieron en papás, Malú y Rivera han disfrutado de la pequeña en la intimidad del hogar. Con muchos proyectos pendientes, los rumores apuntan a que la cantante podría volver a televisión como jurado de "La Voz", retomando así su exitosa carrera.