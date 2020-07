Yemen.- Irán tilda de "infundadas" las acusaciones de EEUU sobre una incautación de armas enviadas a los huthis

29/07/2019 El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Musavi POLITICA INTERNACIONAL Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa



El Gobierno de Irán ha negado este jueves que las fuerzas estadounidenses se hayan incautado una embarcación cargada de armas iraníes que presuntamente iban a ser entregadas a los huthis en Yemen, lo que supondría una violación del embargo de armas aplicado por Naciones Unidas al país.



La acusación fue formulada el miércoles por el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien afirmó que Washington y sus aliados se habían incautado una embarcación el 28 de junio cuando se dirigía a Yemen con armas presuntamente fabricadas por Irán.



En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Musavi, ha señalado que las acusaciones son "infundadas" y ha tildado a Pompeo de "agitador", al tiempo que ha argüido que el objetivo de Estados Unidos es que la ONU prorrogue el embargo a Teherán.



Así, ha manifestado que el Gobierno estadounidense "está intentando presentar excusas para mantener su campaña de 'máxima presión' y hacer avanzar sus objetivos malignos al presentar acusaciones y mentir", según ha informado el Ministerio de Exteriores a través de su página web.



"En lugar de rendir cuentas por sus crímenes en Yemen, los dos regímenes --en referencia a Estados Unidos y Arabia Saudí-- están intentando no cumplir sus responsabilidades y evitar rendir cuentas apuntando a otros con acusaciones infundadas", ha remachado.



Pompeo pidió el 30 de junio ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se "haga rendir cuentas" a Irán y se apruebe una prórroga del embargo de armas aplicado al país, que expira en octubre, antes de sostener que el país "está violando el embargo de armas incluso antes de su fecha de expiración".



En respuesta, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, reclamó al citado organismo que no ceda ante las presiones de Estados Unidos y manifestó que una votación a favor de este punto supondría caer "en la ley de la selva".



"Tras cesar de forma oficial y explícita su participación en el acuerdo nuclear (de 2015) y tras haber violado todas sus obligaciones bajo el mismo y la resolución 2231, Estados Unidos no puede arrogarse ningún derecho bajo la misma", resaltó.



Pese a la retirada de Estados Unidos del acuerdo, el resto de firmantes --Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- mantuvieron su compromiso con el mismo, si bien Teherán ha ido retirándose de sus compromisos en denuncia por lo que describe como una inacción del resto de partes para contrarrestar las sanciones estadounidenses.