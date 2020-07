Vizcarra convoca a elecciones en Perú para abril de 2021

Vizcarra convoca a elecciones en Perú para abril de 2021Lima, 8 Jul 2020 (AFP) - El presidente peruano Martín Vizcarra convocó este miércoles a elecciones presidenciales y legislativas conjuntas para abril del año próximo, a las que no puede postular, lo que marca el inicio formal del proceso electoral quinquenal en Perú."Cumpliendo mi compromiso, muestro aquí el decreto que convoca a elecciones generales para el 11 de abril del 2021 para la elección de presidente, vicepresidentes congresistas y representantes peruanos para el parlamento andino", dijo Vizcarra durante un pronunciamiento transmitido por televisión desde Palacio de Gobierno.El mandatario firmó el decreto supremo de convocatoria a los comicios y anunció que este se publicará el jueves, en el diario oficial El Peruano."Estamos dentro del plazo de la ley. Tenemos de acá a un poco más de nueve meses, un cambio de autoridades", comentó.Vizcarra manifestó que "Perú ya pasó los tiempos de sobresaltos sobre si habría o no habría continuidad democrática" y evocó su compromiso de terminar su mandato en el tiempo establecido por ley, el 28 de julio de 2021 fecha en la cual el país celebra su bicentenario. El gobernante recordó que llegó a la presidencia en marzo de 2018, tras haber sido vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski quien renunció a la jefatura del Estado salpicado por un escándalo de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht. Durante su intervención, Vizcarra reiteró que la periodicidad de las elecciones no debe ser alterada por "crisis políticas, ni la pandemia ni ningún factor externo".La convocatoria a elecciones se produce al día siguiente que una comisión del Congreso empezara a debatir una propuesta para celebrar las elecciones en mayo de 2021 en lugar de abril, alegando supuestos riesgos para la salud.Perú es el segundo país con más casos de coronavirus en América Latina, detrás de Brasil, con más de 312.911, y es tercero en muertes con 11.133, después del gigante sudamericano y México. El sistema electoral peruano prevé que la elección presidencial se defina en dos vueltas si el ganador no supera 50% de los votos, mientras que el parlamento se elige en una sola ronda. El mandato es de cinco años.Vizcarra, que carece de partido y bancada legislativa, está prohibido por ley a presentarse. Además ha negado ambiciones para postularse en las elecciones de 2021.cm/ljc/piz