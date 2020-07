Usuarios quieren sabotear a Trump ante amenaza de vetar Tiktok

(Bloomberg) -- Los activistas TikTok, o ‘TikTok-tivistas’, lo están haciendo de nuevo.

Miles de usuarios de la popular aplicación de video acudieron a la tienda de aplicaciones de Apple en los últimos días para inundar con críticas negativas la app de campaña 2020 del presidente de EE.UU., Donald Trump. Tan solo el miércoles dejaron 700 comentarios negativos en la app Official Trump 2020 y 26 positivos, según la firma de monitoreo Sensor Tower.

Los fanes de TikTok están tomando represalias por las amenazas de Trump de prohibir la aplicación, que es propiedad de la empresa china Bytedance Ltd y es muy popular en EE.UU., especialmente entre los adolescentes. La idea de eliminar un foco social y de entretenimiento clave en medio de la pandemia de covid-19 ha provocado indignación.

“Para la generación Z y los milenial, TikTok es nuestro club y Trump lo amenazó”, dijo Yori Blacc, usuario de TikTok de 19 años en California que se unió a la protesta de la app. “Si va a meterse con nosotros, nos meteremos con usted”.

Blacc dijo que el movimiento cobró fuerza el miércoles cuando un popular usuario de TikTok, DeJuan Booker, pidió a sus 750.000 seguidores buscar venganza. Publicó una guía paso a paso sobre cómo degradar la calificación de la aplicación, obteniendo 5,6 millones de visualizaciones. “La generación Z no cae sin dar la pelea”, dijo Booker, que aparece como @unusualbeing en TikTok.

Los esfuerzos por impulsar la app lo suficientemente a la baja como para que Apple la elimine de la tienda de aplicaciones podrían ir por mal camino. Apple no elimina aplicaciones en función de su popularidad. App Store revisa si violan sus pautas o están desactualizadas, pero no si su popularidad cae.

Pero los jóvenes buscan maneras de hacer oír su voz, aunque algunos de ellos aún no puedan votar.

La app de reelección de Trump para teléfonos inteligentes es una gran parte de la inigualable operación digital del presidente y estaba destinada a eludir a tecnológicas como Facebook Inc. y Twitter Inc. y permitir a la campaña una línea directa con los seguidores. La aplicación ha ayudado a la campaña a atraer a partidarios incondicionales de Trump, especialmente en medio de la pandemia de coronavirus, al compartir con ellos sus últimos tuits y promover eventos virtuales. Los partidarios pueden donar a la campaña del presidente u obtener recompensas por reclutar a amigos, como espacios VIP durante mítines electorales o fotos con el presidente.

La app Official Trump 2020 ha sido descargada más de 500.000 veces en la tienda de Android, Google, a 15 de junio. Apple no publica información sobre descargas.

Comentarios negativos sobre la app han inundado la tienda de aplicaciones desde finales de junio. Official Trump 2020 ahora tiene más de 103.000 reseñas de una estrella, lo que genera una calificación general de 1,2.

Pero el aumento de la actividad también ha provocado que la aplicación suba en los rankings. Los usuarios tienen que descargar la aplicación para calificarla, lo que hizo que subiera al segundo lugar en la tienda de Apple desde la posición 486 el martes, según Sensor Tower.

“¿Creo que esto va a cambiar fundamentalmente las elecciones? No”, dijo Tim Lim, estratega digital demócrata. “Pero demuestra que son tan susceptibles a estas acciones masivas como cualquier otra persona. Trump está empezando a ver lo que se siente tener un ejército masivo en línea comprometido a derrotarlo”.

A principios de esta semana, Trump dijo que su administración está considerando prohibir TikTok, una manera de tomar represalias contra China por su manejo del coronavirus. Bytedance también se enfrenta a una revisión de seguridad nacional de EE.UU. por su adquisición de la startup Musical.ly. Negó las acusaciones de que representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.

Trump no dio detalles sobre una posible decisión y Mike Pompeo, secretario de Estado, pareció retractar la idea de una prohibición en una declaración posterior, diciendo que los esfuerzos de EE.UU. por proteger los datos de los consumidores estadounidenses no están relacionados con ninguna compañía en particular.

Muchos usuarios de TikTok dicen que les importa menos el posible espionaje chino y más que Trump les quite su espacio de entretenimiento digital. En EE.UU., TikTok ha sido descargado más de 165 millones de veces, según Sensor Tower.

Nota Original:TikTok Teens Try To Trick Trump Campaign, Again

©2020 Bloomberg L.P.