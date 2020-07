Un nuevo fuerte temporal deja unos 3.000 evacuados en el sur de Brasil

Este es el segundo fuerte temporal que afecta a la región sur de Brasil en una semana. En la imagen el registro de otra inundación en el en el estado brasileño de Río Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina. EFE/Archivo

Sao Paulo, 8 jul (EFE).- Un fuerte temporal de lluvias en la región sur de Brasil, el segundo en apenas una semana, dejó unos 3.000 evacuados y un fallecido por un deslizamiento de tierras, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Las intensas precipitaciones de los últimos dos días en el estado brasileño de Río Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, han provocado daños materiales, inundaciones y el bloqueo de carreteras.

Según el último balance de Defensa Civil, al menos 3.020 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares temporalmente.

La localidad más afectada es Sao Sebastiao do Caí, donde fueron evacuados cerca de 1.730 vecinos debido a la crecida del río que pasa por el municipio y cuyo nivel está previsto que siga subiendo en las próximas horas.

En la capital regional, Porto Alegre, hubo diversos puntos de la urbe bloqueados de forma parcial o total por inundaciones.

Este es el segundo fuerte temporal que afecta a la región sur de Brasil en una semana.

La semana pasada, otro frente de lluvias provocó grave daños en unas 150 ciudades en el vecino estado de Santa Catarina, con vientos superiores a los cien kilómetros por hora.

El temporal obstruyó de forma parcial o total 25 carreteras y provocó daños en la estructura de cerca de 230 escuelas y en al menos 3.200 viviendas, así como en la red eléctrica.

De acuerdo con la Gobernación de Santa Catarina, 1,5 millones de personas se quedaron sin energía eléctrica en todo el estado.

Entre los días 30 de junio y 1 de julio, el Cuerpo de Bomberos de Santa Catarina recibió casi 5.000 llamadas de alerta y el SAMU otras 1.257.

En esa ocasión las lluvias también se sintieron en Rio Grande do Sul, donde un millar de personas fueran desalojadas en una veintena de localidades de la región.