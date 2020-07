Un bono CoCo para salvar el mundo: Ashworth y Martinuzzi

(Bloomberg) -- El banco español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA está reclamando un hito en la lucha global contra el cambio climático. Se acaba de convertir en el primer banco en vender el tipo de deuda bancaria más riesgoso, al tiempo que le pone una etiqueta ambiental de moda. Lamentablemente, como suele ser el caso en las finanzas, esta innovación puede hacer más daño que bien.

BBVA vendió una nota a perpetuidad de nivel 1 adicional (AT1) de 1.000 millones de euros (US$1.100 millones) el martes y la designó como un bono verde. Los AT1, también conocidos como bonos convertibles contingentes, o CoCo, son populares porque pagan más intereses que otras deudas, a cambio de que los inversionistas estén al frente de la fila para soportar pérdidas si el banco falla. En este caso los intereses fueron de 6%.

Pero este capital de tipo patrimonial desempeña una función particular en el apoyo al sistema bancario: los reguladores saben que estos inversionistas tendrán que soportar parte de lo peor si las cosas van mal. Como tal, es extraño tratar de usar los AT1 como una forma de promover fondos para proyectos de cambio climático. ¿Puede realmente usarse un bono como capital y herramienta de financiamiento verde al mismo tiempo?

El peligro es que esto se convierta en otra forma de lavado verde, dando un mal nombre a lo que realmente es financiamiento verde. BBVA se ha comprometido a “hacer un esfuerzo para dedicar un porcentaje de los ingresos... a financiar proyectos verdes originados en el año en curso”. Eso es bastante vago. El banco también dijo que podría usar parte de los ingresos de la nueva venta para canjear un CoCo existente de 2016, que está pagando intereses de 8,875%. Esa sería una reducción sensata en los costos financiamiento de BBVA, pero tiene poco que ver con el cambio climático.

Es difícil ver si se podía ganar mucho al etiquetar esta emisión como verde. Los inversionistas hicieron pedidos por casi dos veces lo que estaba disponible, pero eso es poco impresionante para este tipo de deuda de alto rendimiento. Las ventas de AT1 por parte de otros bancos el mes pasado atrajeron muchas veces más demanda que la de BBVA.

La transparencia sobre cómo la financiación ha apoyado causas ecológicas será fundamental para que el banco español evite la etiqueta de lavado verde.

Con un negocio de préstamos comerciales en expansión de México a Turquía, BBVA tiene activos totales de 730.000 millones de euros. De eso, menos de 3.000 millones de euros, o menos del 0,5%, son elegibles para préstamos verdes, aunque el banco planea ayudar a financiar otros 70.000 millones de euros en causas sostenibles hasta 2025. También tiene cinco bonos sénior ya asignados a préstamos verdes, vendidos de acuerdo con las pautas de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales.

No está claro cuántos inversionistas socialmente responsables aprovecharon el nuevo CoCo verde, aunque podría atraer a los inversionistas regulares de capital bancario que pueden distribuir este bono como parte de sus propios esfuerzos ecológicos. Sin embargo, es difícil confiar en que este nuevo esfuerzo de marca sea de gran beneficio para el planeta Tierra.

