Trump y López Obrador se elogian mutuamente y destacan la "fuerte" relación México-EEUU

Trump y López Obrador se elogian mutuamente y destacan la "fuerte" relación México-EEUUWashington, 8 Jul 2020 (AFP) - Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Andrés Manuel López Obrador, se elogiaron mutuamente el miércoles y destacaron la "fuerte" relación entre ambos países en su primer encuentro cara a cara."La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido tan buena como lo es ahora", dijo Trump. "Nunca ha sido más fuerte, nunca ha estado más cercana". "Somos apreciados amigos, socios y vecinos", afirmó el presidente estadounidense, quien fue elegido en 2016 tras una fuerte campaña en la que llamó "violadores" y "criminales" a los mexicanos y prometió levantar un muro fronterizo.El mandatario republicano llamó al líder izquierdista mexicano "mi buen amigo" y calificó la relación entre ambos como "muy sobresaliente"."Estamos realmente conmovidos de que haya elegido hacer su primera visita al extranjero (...) para estar con nosotros en la Casa Blanca", dijo Trump durante una ceremonia en el Jardín de las Rosas, tras un mano a mano en la Oficina Oval que fue seguido de una reunión ampliada de las dos comitivas.En su primer viaje al extranjero en 18 meses de gobierno, AMLO, como se conoce al presidente mexicano por sus iniciales, aludió al "debate" en México sobre la conveniencia de su viaje, en medio de una pandemia que golpea fuertemente a los dos países y cuando Trump busca la reelección en noviembre y va rezagado en las encuestas.Pero dijo que la visita era necesaria no sólo para celebrar el T-MEC, el nuevo acuerdo de libre comercio norteamericano que reemplaza el TLCAN vigente desde 1994, sino para agradecer a Trump el trato "respetuoso" hacia México.Además, subrayó el "apoyo personal" de Trump para la adquisición de equipos médicos que México necesitaba "con urgencia" para tratar a enfermos de covid-19."Pero lo que mas aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía", le dijo a Trump, apreciando que no haya seguido con México la Doctrina Monroe, que con frecuencia sirvió de apoyo para más de un siglo de intervenciones estadounidenses en América Latina. "Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente", dijo López Obrador. "Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. ¡Que viva la amistad de nuestras dos naciones!", concluyó, entre varias vivas a México."Esto es fantástico. Hermoso. Muchas gracias, señor presidente", replicó Trump entre aplausos.El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, reaccionó en Twitter recordando que Trump "ha propagado el racismo contra" la "comunidad latina" de Estados Unidos desde la campaña de 2016."Necesitamos trabajar en asociación con México. Necesitamos restaurar la dignidad y la humanidad en nuestro sistema de inmigración. Eso es lo que haré como presidente", prometió Biden.La vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo a periodistas que el tema de que México pague por el muro fronterizo que quiere Trump para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico no apareció en la reunión entre ambos mandatarios mientras ella estuvo presente.ad/gma