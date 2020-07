Trump lanza una iniciativa para los latinos con la vista puesta en las elecciones

"Ustedes son un tesoro, la comunidad hispana estadounidense es un tesoro", dijo Trump en un acto junto a empresarios y políticos latinos en la Rosaleda de la Casa Blanca. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington, 9 jul (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este jueves un decreto destinado a "expandir el acceso de los hispanos a oportunidades educativas y económicas", en plena campaña para retener en las elecciones de noviembre dos estados clave con amplia presencia de latinos, Florida y Arizona.

"Ustedes son un tesoro, la comunidad hispana estadounidense es un tesoro", dijo Trump en un acto junto a empresarios y políticos latinos en la Rosaleda de la Casa Blanca.

Un día después de recibir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario destacó que "la amistad" entre ambas naciones "nunca ha sido mejor", pero también ensalzó el muro que está construyendo en la frontera común, aunque sin repetir su famosa promesa de que el país vecino asumirá la factura.

Trump firmó un decreto que crea una Comisión de Asesores para la Prosperidad de los Hispanos, que trabajará durante dos años para "abrir caminos para que los estudiantes hispanos accedan a empleos de alta demanda, incluidas pasantías, becas y programas de aprendizaje", explicó a Efe una fuente de la Casa Blanca.

Los miembros de la comisión asesorarán a Trump sobre cómo fortalecer aquellas instituciones de educación superior que tengan al menos un 25 % de estudiantes latinos, y tratarán de crear alianzas con el sector privado para promover nuevas oportunidades educativas, de formación y económicas para los hispanos.

La iniciativa no parece tener, sin embargo, ningún impacto concreto a corto plazo, más allá de suponer un guiño de Trump a los hispanos de cara a los comicios de noviembre.

El mandatario no tardó en dar un tono electoral a su discurso: después de alabar las numerosas contribuciones de los latinos a la economía y el bienestar de EE.UU., afirmó: "Ahora, los hispanos están viendo cómo las ciudades que ayudaron a construir (...) están amenazados por un movimiento extremo que quiere romperlo todo".

Trump defendió que los hispanos están en contra de los clamores para "quitar fondos a la Policía", enarbolados por el movimiento "Black Lives Matter" ("Las Vidas Negras Importan") y por algunas voces de la oposición demócrata, aunque el virtual candidato progresista a las elecciones, Joe Biden, no apoya esa idea.

"Los hispanos estadounidenses son patriotas que trabajan duro, que apoyan a nuestra Policía, protegen a nuestras comunidades y creen rotundamente en la ley y el orden", sentenció Trump.

Poco después, la subdirectora de Comunicación de la campaña de reelección de Trump, Ali Pardo, llevó ese mensaje a otro nivel al afirmar en un comunicado que "demasiados hispanos han visto de primera mano la destrucción que la ideología socialista de Joe Biden ha infligido en países de toda Latinoamérica".

Trump parece interesado en reforzar sus actividades relacionadas con la búsqueda del voto hispano en noviembre, a juzgar por la combinación de este acto en la Casa Blanca, la reunión con López Obrador el miércoles y su plan de visitar este viernes la sede del Comando Sur en Florida para hablar sobre narcotráfico y Venezuela.

Ese interés no proviene de malos datos en las encuestas: al contrario, los sondeos más recientes apuntan a que Biden tiene menos apoyo de los hispanos que la candidata demócrata en 2016, Hillary Clinton, y aunque nadie espera que Trump gane el voto latino en noviembre, sí podría superar sus cifras de hace cuatro años.

El apoyo en general de los hispanos a Trump ha bajado ocho puntos desde principios de año hasta el 26 % actual, según el último sondeo de Gallup, pero el sistema electoral de EE.UU. hace que lo que importe sean sobre todo sus cifras en estados clave como Florida, donde le respaldan muchos votantes de origen cubano o venezolano.

Trump nombró como director de su recién creada comisión al ex vicegobernador de Nuevo México, John Sánchez; y entre sus miembros a Robert Unanue, presidente de la marca de alimentos hispanos Goya, quien recordó que su abuelo "dejó España con solo 18 años" en busca de las "oportunidades" que muchos latinos esperan alcanzar.