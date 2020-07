Stephen Jackson acentúa polémica al decir que DeSean Jackson dijo la verdad

En la imagen, el exjugador de la NBA Stephen Jackson. EFE/Craig Lassig/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El exjugador de la NBA, Stephen Jackson, defendió al receptor abierto de los Eagles de Filadelfia, DeSean Jackson, diciendo que éste dijo "la verdad" en sus publicaciones en las redes sociales, incluido un mensaje antisemita que atribuyó a Adolf Hitler.

"Acabo de leer una declaración que los Eagles de Filadelfia publicaron con respecto a los comentarios de DeSean Jackson", comentó el exjugador de baloncesto.

Agregó que (DeSean Jackson) "estaba tratando de educarse, de educar a la gente y está diciendo la verdad. No odia a nadie, pero dice la verdad de los hechos que conoce y trata de educar a otros", justificó Stephen Jackson en un vídeo publicado en Instagram.

Destacó que "ustedes no quieren que nos eduquemos. Si se trata de la raza negra, no están diciendo nada al respecto. Nos están matando, la policía nos mata y nos trata con un racismo que está en un máximo histórico, pero ninguno de ustedes, dueños de la NFL, escuchó eso, pero el mismo equipo tenían a un receptor (Riley Cooper) que dijo la palabra "n" públicamente".

El exjugador de baloncesto dijo que a Cooper "le dieron una extensión! Juego para Big3. Tenemos un dueño judío. Él entiende dónde estamos y algunas de las cosas que decimos, pero no está dirigido a él. Es la forma en que hemos sido tratados".

Cooper, un exreceptor abierto de los Eagles, que es blanco, gritó un insulto racial a un guardia de seguridad negro en un concierto de Kenny Chesney en el 2013.

Posteriormente, Cooper se disculpó con sus compañeros de equipo y los Eagles le firmaron una extensión de cinco años en el 2014, y en el 2016 el equipo lo liberó.

Stephen Jackson más tarde eliminó el vídeo, pero pareció responder a la reacción que recibió con otra publicación.

Los Eagles calificaron las publicaciones de DeSean Jackson como "ofensivas, dañinas y absolutamente espantosas", y el receptor abierto luego emitió dos declaraciones de disculpa por separado con "una promesa de mejorar".

Stephen Jackson, quien se retiró de la NBA en 2014 después de jugar 14 temporadas y ganar un campeonato con San Antonio en 2003, ha sido una voz para el activismo social desde la muerte de su amigo George Floyd bajo la custodia de la policía de Minneapolis en el Día de los Caídos.

DeSean Jackson habló con el propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie, y el gerente general Howie Roseman, ambos judíos, el martes, de acuerdo a una fuente.

Jackson expresó su deseo de educarse y trabajar directamente con la comunidad judía, y poco tiempo después, personas de su equipo personal contactaron al rabino en Chabad Young Philly para discutir formas en que Jackson podría donar y trabajar con la organización.

La controversia surgió de la historia de Jackson en Instagram, en la que presentó una cita que atribuyó a Hitler que decía que los judíos blancos "chantajearán a Estados Unidos. (Extorsionarán a Estados Unidos, su plan de dominación mundial no funcionará si los negros saben quiénes fueron."

También compartió dos publicaciones en Instagram, el sábado y el lunes, expresando admiración por el líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, a quien la Liga Antidifamación y el Centro de Derecho de la Pobreza del Sur han identificado como antisemita.