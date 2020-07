Siria.- La ONU no logra aprobar una segunda resolución para continuar con el traslado de ayuda humanitaria a Siria

05/04/2020 Niños desplazados en un campamento de Idlib (Siria) POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA INTERNACIONAL SIRIA UNICEF/OMAR ALBAM



NUEVA YORK, 9 (DPA/EP)



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha logrado este miércoles aprobar una segunda resolución, propuesta por Rusia, para continuar con el traslado de ayuda humanitaria a la población civil de Siria, después de que Moscú y Pekín vetaran el día anterior otra prórroga a este respecto.



La propuesta rusa era una contra resolución a la presentada por Alemania y Bélgica, que contemplaba la posibilidad de ampliar durante un año la circulación de esta ayuda humanitaria a través de dos puntos fronterizos con Turquía, sin pasar por el control del Gobierno de Bashar al Assad.



Por su parte, Moscú había propuesto abrir únicamente durante seis meses uno de estos dos puntos fronterizos, el que conecta Turquía con la provincia de Idlib, último reducto de la oposición a Al Assad, ubicada en el noroeste del país.



Así, sólo cuatro países han votado a favor del borrador ruso: Rusia --aliada de Al Assad--, China, Vietnam y Sudáfrica. Siete de ellos, incluyendo a Alemania --que preside actualmente el Consejo de Seguridad--, Estados Unidos, Reino Unido y Francia han votado en contra mientras que los cuatro restantes se han abstenido.



Según ha explicado el embajador alemán ante la ONU, Christoph Heusgen, la propuesta rusa no cumple con los requisitos básicos descritos por Naciones Unidas o por ONGs.



La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, ha considerado que la resolución rusa está "llena de propaganda" y "trata de reducir y restringir aún más la ayuda humanitaria a Siria".



En un comunicado, ha aseverado que el texto es "cínico y extremadamente inadecuado" y que Rusia y China "han decidido que millones de vidas sirias son un coste insignificante por su asociación con el régimen asesino de Al Assad".



"Esta impresionante insensibilidad y deshonestidad es ahora un patrón establecido. Rusia y China creen que si repiten estas mentiras suficientes veces, el mundo comenzará a creerlas. No nos engañemos, no cederemos y continuaremos abogando por el pueblo de Siria", ha zanjado.



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene ahora hasta el viernes para acordar una medida que sustituya a los corredores de envío de ayuda humanitaria. Si no, este soporte humanitario del que dependen casi tres millones de personas desde 2014, quedará paralizado.