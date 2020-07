Raquel, tía de Fani Carbajo, se pronuncia sobre el posible embarazo de su sobrina

23/04/2020 Fani Carbajo en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Raquel, tía de Fani Carbajo, ha cambiado su actitud. Si antes estaba encantada de hablar de su familia tanto en los platós de televisión como en la calle, ahora se muestra cauta y evita meterse en polémicas.



La mujer que destapó el pasado de "pretty woman" de Fani asegura ahora que "no ve" el reality en el que está concursando su sobrina con Christopher porque "me levanto a las 6 de la mañana". Cuando le preguntamos por el posible embarazo de su familiar, opina que "mejor para ella si está embarazada pero no me importa realmente".



Si quieres ver sus declaraciones más frías al hablar de su sobrina Fani, ¡dale al play!