Protesta multitudinaria por tercer día contra Gobierno, ahora sin disturbios. EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Belgrado, 9 jul (EFE).- Tras dos noches de violentos disturbios, miles de personas se manifestaron este jueves de forma pacífica en el centro de Belgrado para protestar contra el Gobierno serbio y su gestión de la expansión del coronavirus.

En señal de que querían evitar a toda costa enfrentamientos con la policía antidisturbios, cientos de manifestantes permanecieron sentados durante horas ante el Parlamento de Serbia, observó un fotoreportero de EFE-EPA en el lugar de los hechos.

Algunos llevaban pancartas con lemas "Sentados, no caed en la trampa", en alusión a las provocaciones de manifestantes radicalizados que causaron graves disturbios, que dejaron decenas de heridos y detenidos.

La policía serbia no fue desplegada en la manifestación de hoy, mientras que algunas personas, aparentemente extremistas de derechas, trataron de causar incidentes lanzando petardos, botellas, latas e incendiando bengalas, en protesta contra la forma pacífica de la manifestación.

La protesta se produjo después de que el gobierno anunciara hoy nuevas restricciones contra la pandemia, como la prohibición de reuniones de más de diez personas en Belgrado a partir de mañana.

Además, restaurantes, cafés, tiendas y centros comerciales deberán permanecer cerrados a partir de las 21.00 horas de la noche hasta las 06.00 de la mañana siguiente.

También hubo protestas en otras ciudades serbias como Novi Sad y Nis, informó el canal de noticias regional N1.

La ONG Amnistía Internacional condenó hoy como "preocupante" la violencia ejercida por parte de la policía serbia esta semana en Belgrado, donde manifestantes y transeúntes fueron brutalmente golpeados por algunos antidisturbios.

Asimismo, señaló que el "uso desproporcionado de la fuerza no se justifica" y solo "puede llevar a una escalada de la tensión".

La serie de protestas en Serbia comenzó este martes, después de que el presidente del país balcánico, Aleksandar Vucic, anunciara un toque de queda para este fin de semana para frenar la propagación de la COVID-19 ante el importante repunte en las últimas semanas.

Si bien el toque de queda al final no fue declarado, las protestas prosiguen desde entonces.

Serbia, con unos 7 millones de habitantes, ha registrado hasta ahora más de 17.300 contagios confirmados de coronavirus, con unos 350 muertos, con una fuerte tendencia al alza.