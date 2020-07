Presidenta de Bolivia informa que dio positivo a coronavirus

La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, informó este jueves que dio positivo a una prueba de coronavirus y que se encuentra bien y en aislamiento.

"He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante", escribió Áñez en su cuenta de Twitter. "Voy a estar en cuarentena unos 14 días hasta que me haga otra prueba. Me siento bien", declaró la mandataria derechista de 53 años en un video publicado en la misma cuenta.

