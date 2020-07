Portaltic.-Crash Bandicoot: On the Run! lleva los videojuegos del marsupial a móviles Android e iOS

09/07/2020 Crash Bandicoot: On The Run! POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA KING



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



El marsupial Crash Bandicoot, protagonista de la saga de videojuegos de plataformas del mismo nombre, hará su debut en los dispositivos móviles con el nuevo título Crash Bandicoot: On the Run!, que estará disponible para Android e iOS.



Así lo ha anunciado el estudio de videojuegos con sede en Barcelona King, responsable también de la saga Candy Crush, que será el encargado del desarrollo del nuevo videojuego y que desde este jueves permite el pre-registro del título desde dispositivos móviles Android, mientras que a iOS llegará pronto.



El nuevo juego, que se podrá jugar de forma gratuita, se ambienta en una historia en la que el Dr. Neo Cortex está de vuelta para tomar el control del multiverso, y como es habitual tan solo Crash y su hermana Coco pueden poner fin a sus planes.



El videojuego para móviles emplea algunas localizaciones que ya han aparecido en juegos anteriores de la saga Crash Bandicoot, como Temple Ruins, Turtle Woods y Bear It, entre otros, como ha informado King en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.



"Nuestro objetivo es transformar la experiencia runner con el clásico gameplay de Crash, incrementando la profundidad y la progresión a través de una variedad de características emocionantes que incluyen una capa social significativa", ha asegurado Stephen Jarrett, vicepresidente de Game Design en King y director creativo en Crash Bandicoot: On the Run!