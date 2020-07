Pedro Sánchez sobre el rey emérito: "No hay espacio para la impunidad"

El rey emérito Juan Carlos EFE/Mario Ruiz/Archivo

Madrid, 8 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha declarado preocupado por el daño que hacen a la imagen de España y su democracia las informaciones del patrimonio del rey emérito, Juan Carlos I, oculto en paraísos fiscales y ha asegurado que "no hay espacio para la impunidad".

En una entrevista conjunta que publican esta noche los digitales "elDiario.es" e "Infolibre", Sánchez califica de "perturbadoras" para millones de españoles y él mismo tales informaciones y afirma que los medios de comunicación "no miran para otro lado", el Poder Judicial actúa y la Casa Real "claramente se está distanciando de esas supuestas prácticas reprobables".

"Estos tres elementos nos hacen reivindicar que nuestra democracia funciona y que no hay espacio para la impunidad", ha asegurado antes de pedir que se deje trabajar a la justicia.

En la entrevista Pedro Sánchez se muestra además a favor de reflexionar sobre la inviolabilidad que la Constitución española otorga a la figura del rey.

"Es uno de los preceptos sobre el que todos deberíamos reflexionar y ver qué solución le damos. Evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades", subraya.

Señala también que los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad parlamentaria. "Si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado", subraya.

El presidente del Gobierno dice en la entrevista también que el PP ha tratado de "acosar y derribar" al Gobierno de coalición con la "utilización espuria" de los fallecidos en la pandemia de coronavirus, la oposición a prórrogas del estado de alarma "eficaz" y yendo contra España y sus intereses en las instituciones europeas.

"No lo han conseguido, han fracasado. Volverán a intentarlo. Volverán a fracasar", asegura Sánchez.