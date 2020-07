Paraguay suma 84 nuevos casos y eleva 2.638 total de infectados por COVID-19

El ministro de Salud Julio Mazzoleni. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 9 jul (EFE).- Paraguay reportó este jueves 84 nuevos infectados por COVID-19 en 24 horas, con lo que el total de casos ascendió a 2.638 desde la detección del primer positivo, el 7 de marzo pasado, mientras mantiene en 20 la cifra de muertos.

El Ministerio de Salud informó de que de los positivos de la fecha, confirmados tras el procesamiento de 2.017 muestras, un total de 41 son por contacto, 22 vinculados a casos del exterior y 21 por transmisión comunitaria.

El número de activos suma 1.389, de los cuales 31 permanecen hospitalizados, 10 de ellos en cuidados intensivos, mientras que los pacientes recuperados son 1.229 con los 17 pacientes dados de alta en las últimas 24 horas.

Paraguay se encuentra en la Fase 3 de la denominada cuarentena inteligente de activación progresiva de actividades productivas con la vuelta de la mayoría de los sectores económicos del país y que se prolongará hasta el 19 de julio.

Y en Fase 4 se espera el retorno de eventos de concurrencia masiva, el turismo y la reactivación plena de la gastronomía y la hotelería, sector que ya se activó parcialmente antes para albergar a los que pueden pagarse una cuarentena tras retornar al país.

De las tres semanas establecidas entre una fase y otra, la 3 fue extendida dos semanas más ante el sostenido aumento de casos sin árbol de contagio que se registra principalmente en Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, foco mundial de pandemia.

Al respecto, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, insistió este miércoles en que el combate contra el coronavirus debe darse "fuera de los hospitales" porque "no existe sistema de salud en el mundo que pueda hacer frente a una pandemia descontrolada en los hospitales".

"Nuestra lucha tiene que ser fuera de los hospitales. Ahí no tenemos posibilidad. Ahí, necesariamente, vamos a tener muchas personas que no van a poder tener una atención o vamos a tener muchos fallecidos", advirtió tras una reunión con el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

Y entre las medidas de prevención, el Gobierno mantiene cerradas las fronteras terrestres y ha reiterado que ni se plantea la posibilidad de abrirlas, mientras que la navegación área solo está permitida para vuelos humanitarios.