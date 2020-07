Organización pide la cifra de salvadoreños deportados por EE.UU durante la pandemia

En la imagen, salvadoreños deportados de Estados Unidos. EFE/Armando Escobar/Archivo

San Salvador, 9 jul (EFE).- Miembros de una organización humanitaria exigieron este jueves al Gobierno de Nayib Bukele que brinde cifras de las personas que han sido deportadas desde los Estados Unidos y México durante la pandemia del coronavirus.

Alejandro Díaz, de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal "María Julia Hernández", dijo durante una conferencia de prensa que existe una "preocupación en cuanto a la situación del auge de la pandemia y el no conocer la cifra de personas que han sido deportadas en medio de esta situación".

"Preocupa que, ante el aumento de la pandemia en el país, se continúe con esa política de repatriación y que no haya cifras claras de esta situación", señaló el abogado.

Díaz indicó que en estos más de tres meses de pandemia "ha habido una descoordinación de parte de los Estados y también una utilización política de estos temas, lo que lleva a afectar a la mayoría de la población".

Por lo anterior, dicha organización señaló que el Gobierno salvadoreño debe solicitar a EE.UU. y México "suspender las deportaciones sin garantías de salud y que den información sobre contagios entre los deportados porque el país está en una fase de mayor riesgo de contagios".

Además, indicó que el Ejecutivo "debe de informar de manera transparente el número de personas deportadas, sus condiciones de salud hasta la fecha y qué medidas sanitarias se les están aplicando".

Reiteró que el Gobierno "debe planificar e implementar una política adecuada para evitar la migración y proteger los derechos humanos de los compatriotas en otros países".

Las autoridades salvadoreñas reconocieron en abril pasado que, pese a la emergencia y al cierre de las fronteras, el país seguía recibiendo vuelos de personas deportadas de Estados Unidos, al menos hasta el 6 de ese mes.

"Todas estas personas están entrando en cuarentena", dijo en su momento Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que administra puertos y aeropuertos.

Sin embargo, hasta la fecha se desconoce si continúan llegando retornados al país centroamericano y el número total de estas personas.

Una portavoz de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) consultada este jueves por Efe dijo que "por el momento (en el departamento de) comunicaciones no tenemos autorización de compartir esa información" e indicó que "la instrucción es que esos datos deben de gestionarse a través de la Oficina de Atención y Respuesta".

De acuerdo con registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre las razones que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.

SALVADOREÑOS VARADOS EN EL EXTERIOR, OTRO PROBLEMA

El letrado Ovidio Mauricio manifestó que la situación de los salvadoreños varados en otros países por la pandemia también es "preocupante" porque el "Gobierno los ha considerado infestados y ha retardado su repatriación".

Lo anterior, según Mauricio, "viola de forma flagrante el derecho que estas personas tiene de entrar y salir del territorio".

El abogado consideró que el Ejecutivo "debe coordinar con los otros Estados para facilitar la repatriación de los compatriotas varados en otros países" y "debe promover condiciones propicias para el retorno con seguridad, dignidad y asistencia integral".

De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de El Salvador ha repatriado a 2.170 compatriotas que estaban fuera del país por la alerta por la COVID-19.

Cancillería indicó que desde el 1 de mayo y hasta el 3 de julio han llegado al país 2.170 personas como parte del Plan de Repatriación aprobado por el presidente Bukele.

Algunos de los repatriados han compartido en redes sociales que ellos fueron los que pagaron el viaje para volver al país y reclaman al Gobierno un plan más integral para los salvadoreños que aún están en otros lugares.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio la razón al Parlamento en la controversia suscitada por el Decreto Legislativo 621, el cual contiene disposiciones transitorias para regular el retorno de salvadoreños.

Este decreto fue vetado por Bukele por considerarlo inconstitucional, pero el 30 de abril pasado los diputados superaron dicho veto.

Con lo anterior, el Gobierno debe tomar en cuenta dicho decreto para al regreso de los salvadoreños en el exterior.