Opositor dice que los sandinistas aceptan la realidad de la pandemia al suspender acto

Un hombre vende camisetas este jueves con ocasión del 41 aniversario de la revolución sandinista, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 9 jul (EFE).- El político opositor nicaragüense Eliseo Núñez dijo este jueves que la suspensión del tradicional acto masivo que celebran los sandinistas por el aniversario de la revolución, cada 19 de julio, es un "reconocimiento tácito" de que la pandemia del coronavirus supera la narrativa que ha querido vender el Gobierno de Daniel Ortega.

Según Núñez, al celebrar esa efemérides ahora de manera virtual, el presidente Ortega enfrenta "una crisis enorme de credibilidad", principalmente ante sus seguidores, sobre el impacto de la COVID-19 en Nicaragua.

"Lo primero, para el Frente Sandinista, es que esto (suspensión de acto masivo) es un reconocimiento tácito a que el infalible Gobierno de Ortega, porque así se pintaba, se equivocó con el tema de la pandemia, y que ahora lo que tiene enfrente es un desastre sanitario", dijo Núñez a Efe.

Por tanto, agregó, el Gobierno sandinista no tiene "más remedio que suspender o trasladar una celebración (ahora virtual), que definitivamente les va a causar muchísimo desasosiego en no hacerla".

¿TEMOR A PLAZA VACÍA?

Por otro lado, a juicio de Núñez, Ortega también suspende el acto masivo porque "tiene temor que su militancia no llegue" a la Plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua.

"Su militancia fue disciplinada y obediente en ir a las concentraciones que llamó en marzo, abril y hasta comienzos de mayo pasados, y su militancia observó como muchos de ellos comenzaron a morir producto del COVID-19 y encima de eso el Gobierno negó que haya sido por esa causa", asegura.

El 13 de marzo pasado el Gobierno llamó la atención por celebrar una marcha multitudinaria denominada "Amor en tiempos del COVID-19", similar a un carnaval, a la que asistieron miles de sandinistas y empleados del Estado, atendiendo un llamado de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes, sin embargo, no hicieron presencia.

Cinco días después, el Ministerio de Salud, que reporta hasta ahora 91 fallecidos y 2.846 casos positivos de la COVID-19, anunció que la pandemia había alcanzado a Nicaragua.

El independiente observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, contabiliza al menos 7.402 personas infectadas y 2.087 fallecidas por neumonía u otros síntomas relacionados con la pandemia, hasta el pasado 1 de julio.

Para el activista opositor Yaser Morazán, la celebración del aniversario de la revolución "será virtual, como su realidad", y criticó a los operadores políticos del Gobierno que minimizaban al virus.

CELEBRACIÓN INÉDITA

Los seguidores de Ortega han aceptado la nueva modalidad en que celebrarán el aniversario de la revolución, bajo el argumento que se hace por prudencia.

También han llamado a los sandinistas a comprar artículos con alusiones a la revolución, incluyendo mascarillas.

Será la primera vez en 41 años que los sandinistas no conmemorarán con un acto de masas el aniversario de la revolución, evento al que, entre otros, han acudido los fallecidos presidentes Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), entre otros jefes de Estado, así como representantes de izquierda de América Latina y el Caribe.

Ortega, un exguerrillero de 74 años, no ha participado en ningún acto de masas desde febrero pasado, pese a que su Gobierno promueve actividades públicas, visitas casa a casa y aglomeraciones.