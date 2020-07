Moderna acuerda con Rovi suministro de vacuna contra covid-19

(Bloomberg) -- Moderna Inc se unió a Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA para que le ayude a suministrar su vacuna contra el covid-19, una de las principales vacunas experimentales contra la enfermedad, mientras una serie de empresas se preparan para producir lo antes posible las vacunas que resulten exitosas.

La empresa farmacéutica española brindará a Moderna capacidad de envasado y llenado de viales, según un comunicado dado a conocer el jueves, mientras Moderna se prepara para producir cientos de millones de dosis de la vacuna para mercados fuera de Estados Unidos a partir de principios de 2021. La firma estadounidense de biotecnología también firmó un acuerdo el mes pasado con Catalent Inc. para ayudar a respaldar la producción de 100 millones de dosis iniciales de la vacuna experimental para EE.UU.

Moderna completó esta semana la inscripción para ambas poblaciones base del estudio de fase 2 de su vacuna experimental y se está preparando para comenzar este mes la fase final con 30.000 participantes. La compañía dijo en marzo que una vacuna podría estar disponible para uso de emergencia a fines de este año.

No se dieron a conocer detalles financieros del acuerdo.

Vacunas de la Universidad de Oxford, en conjunto con AstraZeneca Plc, y la china CanSino Biologics Inc. se encuentran entre las otras posibles vacunas que actualmente se encuentran en etapa de ensayos en humanos.

Nota Original:Moderna in Pact Wth Rovi to Supply Virus Vaccine Outside U.S.

©2020 Bloomberg L.P.