Mobius anticipa máximo histórico para bolsa de Brasil este año

(Bloomberg) -- Al repunte de tres meses de la renta variable brasileña le queda recorrido, al menos, si dos inversores veteranos de los mercados emergentes están en lo cierto.

Mark Mobius y el ex director de BlackRock Inc., Will Landers, están entre los que anticipan mayores alzas en el mayor mercado de renta variable de América Latina, en una apuesta a que las bajas tasas de interés sentarán las bases para un rápido repunte económico. Para Mobius, el índice Ibovespa debería alcanzar su máximo histórico de enero para finales de año, un logro que Landers también ve posible.

“Soy optimista en cuanto a Brasil”, dijo Mobius, que constituyó la firma de inversión Mobius Capital Partners en 2018 después de trabajar treinta años en Franklin Templeton Investments. “Las empresas en las que hemos invertido se han estado recuperando rápidamente”, dijo, citando empresas minoristas, de internet y tecnológicas.

El índice Ibovespa ha repuntado aproximadamente un 57% desde sus mínimos de marzo, aunque aún registra una caída del 14% este año después de que la pandemia descarrilase la agenda de reformas del Gobierno e intensificase las preocupaciones fiscales. No obstante, Mobius dice que las compañías locales se han beneficiado de un Gobierno que ha evitado las medidas de cierre a nivel nacional impuestas en otras partes del mundo. Muchos estados, incluido São Paulo, el más rico de Brasil, están retirando gradualmente las restricciones limitadas que se impusieron.

Landers, ahora responsable de estrategia de renta variable de América Latina en la unidad de gestión de activos de Banco BTG Pactual SA, está sobreponderando las acciones brasileñas y ha dicho que unos datos de actividad más fuertes de lo esperado, incluidas las ventas minoristas, ofrecen una perspectiva positiva para la economía. Si bien no tiene un objetivo para el Ibovespa, no descarta otro récord este año.

“¿Por qué no?”,dijo, y agregó que le gustan las empresas de comercio electrónico, así como los bancos. “Podemos reanudar apuestas más positivas para Brasil”.

No obstante, ambos veteranos están de acuerdo en que seguir de cerca la evolución de la pandemia es fundamental para aquellos que invierten en renta variable del país. Brasil se ha convertido en un epicentro mundial del virus, solo detrás de Estados Unidos, con más de 67.000 muertes confirmadas y 1,7 millones de casos en total. El martes, el presidente Jair Bolsonaro dio positivo al virus.

Mobius dice que el mayor riesgo para los activos del país es una cuarentena más estricta que pueda interrumpir la producción. Landers, por su parte, dice que está prestando atención a las cifras de EE.UU. como indicador de lo que le espera a Brasil.

Nota Original:Mobius Sees Brazil Stocks Climbing to All-Time High by Year End

