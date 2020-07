Migrantes varados en frontera México-EEUU, olvidados por Trump y AMLO

Cubanos varados en frontera México-EEUU, olvidados por Trump y AMLO =(Fotos)= Ciudad Juárez, México, 9 Jul 2020 (AFP) - Migrantes cubanos varados en Ciudad Juárez manifestaron este miércoles su descontento por la exclusión de la problemática migratoria del primer encuentro entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador."No nos están tomando en cuenta, no sé por qué razón, porque si se están reuniendo hoy día los presidentes es para que tomaran alguna decisión sobre nosotros los migrantes", dice a la AFP Alfredo Leonar, cubano de 33 años, quien llegó desde Holguín, en el este de la isla.Parados más de cuatro horas al exterior de las oficinas migratorias, desde donde pueden verse el río Bravo y el muro fronterizo, decenas de cubanos hacen fila para renovar su estancia legal en México, una escena que se repite diariamente. El cierre de la frontera con Estados Unidos por la pandemia de covid-19 y la política migratoria estadounidense que obliga a solicitantes de asilo a esperar respuesta en territorio mexicano, ha dejado a extranjeros como él atrapados en la zona fronteriza. Leonar reclama que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el estadounidense, Donald Trump, hayan obviado tratar la situación de miles de personas migrantes como él, que lleva seis meses en Ciudad Juárez.Según dice, las personas varadas esperaban la noticia de "alguna ayuda, no tanto económica, sino sobre asilo".Josué Bartolomé, de 36 años, originario de Camagüey, trabaja como mesero y vive en "una pequeña habitación", en espera de su cuarta audiencia en Estados Unidos, pospuesta hasta octubre."No entiendo para qué es esta reunión entre los presidentes si no es para un tema de medicina o de migración", dice a la AFP.Las restricciones al cruce fronterizo de personas, vigente desde el 21 de marzo, atrasaron por meses las audiencias de los migrantes, en tanto la suspensión de actividades dejó a muchos sin empleo para subsistir mientras esperan sus citas en cortes estadounidenses.Sin estatus legal definido, los cubanos enfrentan además el riesgo de perder su propia ciudadanía si pasan más de dos años fuera de su país.Trump y López Obrador se reunieron este miércoles por primera vez, encuentro en el que se elogiaron mutuamente y destacaron la "fuerte" relación entre ambos países.El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que en la reunión, que se llevó a cabo en la Casa Blanca, en Washington, se abordó la relación económica y comercial, además de la pandemia de covid-19, pero ningún asunto migratorio.Según datos de Naciones Unidas, basados en cifras oficiales mexicanas, Ciudad Juárez había recibido hasta el 31 de marzo pasado a 20.649 solicitantes de asilo extranjeros, como parte de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), programa conocido como "Quédate en México".Aunque no hay cifras oficiales de cuántos permanecen en la ciudad, Naciones Unidas estima que podrían estar viviendo unas 5.000 personas migrantes, que arribaron desde octubre de 2018, principalmente cubanos.str/jla/piz