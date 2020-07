Mário Centeno dice que el Eurogrupo es más importante e influyente que nunca. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Bruselas, 9 jul (EFE).- El presidente saliente del Eurogrupo, Mário Centeno, afirmó que el foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona es "más importante e influyente que nunca" y auguró que la elección para sucederle en el cargo que se celebra este jueves será "ajustada".

Los tres candidatos a tomar las riendas del Eurogrupo en medio de la profunda recesión económica generada por la pandemia son la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos española, Nadia Calviño, el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, y su homólogo luxemburgués, Pierre Gramegna.

"Tenemos tres excelentes candidatos que han conseguido apoyo entre sus pares. Esta carrera ajustada y el nivel de las candidaturas muestra que el Eurogrupo es más importante e influyente que nunca", dijo Centeno en una declaración en vídeo antes de presidir por última vez una reunión del Eurogrupo, que se celebrará de forma telemática.

El ya exministro de Finanzas luso consideró que "los dos últimos años han mostrado que el Eurogrupo puede liderar no solo la eurozona, sino el conjunto de la UE, uniéndola estrechamente", en referencia a una parte de su mandato que ha estado marcada por la negociación para reforzar la eurozona en la que han participado también los países que no comparten el euro.

"Estoy seguro de que dejaré el Eurogrupo en buenas manos", dijo Centeno, quien destacó que su sucesor tendrá que liderar las negociaciones sobre la recuperación económica tras la pandemia y sobre la vuelta a las normas de disciplina fiscal.

La elección se celebrará esta tarde mediante una votación telemática secreta, en la que para resultar elegidos los candidatos deben recibir el apoyo de al menos 10 de los 19 países de la eurozona, por lo que es posible que se celebren varias rondas de voto.

El ganador ocupará el cargo a partir del 13 de julio por un mandato de dos años y medio renovable.

Calviño y Donohoe parten, a priori, con más apoyos que Gramegna. La vicepresidenta española cuenta con el respaldo de los grandes países del euro, Alemania, Francia e Italia, así como de Portugal y Grecia.

Al ministro irlandés le apoya el Partido Popular Europeo, familia a la que pertenecen ocho de los diecinueve ministros, pero no todos le votarán, y podría contar con apoyos también entre la Liga Hanseática, un grupo de países del centro, nórdicos y bálticos, al que pertenece Irlanda.

Además de la elección del presidente, el Eurogrupo debatirá esta tarde sobre cuál debe ser la posición fiscal en 2021 y cuándo deberían reactivarse las normas comunitarias de control de déficit y deuda, que se suspendieron en marzo para permitir un mayor gasto público frente a la pandemia.

"No deberíamos acelerar la retirada de los estímulos porque podría dañar nuestra recuperación", dijo Centeno.

Según un alto cargo europeo, los países están de acuerdo en que 2021 "no es el momento adecuado para ajustar las políticas fiscales o retirar el apoyo fiscal", por lo que el debate se concentrará en 2022, aunque todavía no se pude anticipar cual será la posición fiscal ese año.