Macri acusa añ Gobierno argentino de "avanzar" sobre las libertades en la pandemia

En la imagen un registro del expresidente de Argentina Mauricio Macri (i), en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Santiago de Chile, 8 jul (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) acusó al Gobierno de Alberto Fernández de "avanzar" sobre las libertades en el contexto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, durante una entrevista virtual este miércoles con un medio de comunicación chileno.

"No hay que confundir la pandemia con una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando con la libertad de expresión, la independencia de los poderes o la propiedad privada", dijo Macri en una entrevista con el medio La Otra Mirada, realizada por Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa.

"Acá hemos visto un Gobierno que intentó en la pandemia avanzar sobre la libertad de expresión, el funcionamiento de la Justicia, la independencia de los poderes, la propiedad privada, pero generó una reacción activa y fuerte de la sociedad, que se movilizó para expresarse en contra de estos avances", abundó el exmandatario.

A pesar de no mencionar en ningún momento al actual jefe de Estado argentino, Macri aludió al segundo plano que asumió desde el cambio de mando en favor de Fernández para "darle un espacio" a su Administración.

"Estoy más cerca de los argentinos que nunca, dándole un espacio al Gobierno que fue elegido por el 48 % de los argentinos, solamente intentando levantar la mano y decir "no avancen sobre nuestras libertades, hagan las cosas dentro de un marco institucional"', puntualizó Macri.

ADVIRTIÓ SOBRE "AUTORITARISMOS SOFT"

En ese sentido, advirtió sobre lo que llamó "autoritarismos soft", que en su opinión, "si no se los toma seriamente, pueden devenir en dictaduras como Venezuela".

Como contrapunto, Macri mostró su confianza "en la responsabilidad y el empoderamiento del ciudadano".

"Esta es la base del desarrollo. No hay desarrollo futuro sin libertad", aseveró.

Con respecto a su situación en el actividad política, Macri señaló que seguirá fortaleciendo el liderazgo de la coalición liberal Juntos por el Cambio, con la que se presentó a las pasadas elecciones presidenciales del pasado octubre.

Esta entrevista con el medio chileno es la primera que realiza el exmandatario argentino desde su salida en diciembre de la Casa Rosada, sede del ejecutivo del país transandino, en la que también hizo un repaso de la situación política y económica internacional en el marco de la pandemia del SARS-CoV-2.