Le permiten al entrenador Alvin Gentry, de los Pelicans, viajar a la "burbuja" de la NBA

En la imagen, el entrenador de los Pelicans de Nueva Orleans, Alvin Gentry. EFE/Mike Brown/Archivo

Nueva Orleans (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El veterano entrenador de los Pelicans de Nueva Orleans, Alvin Gentry, recibió autorización para viajar con el equipo a la "burbuja" de la NBA, localizada en Orlando (Florida), de acuerdo con varias fuentes.

Gentry, de 65 años, ha sido uno de los miembros del personal de la liga sometido a un mayor escrutinio antes de dirigirse a la "burbuja" para el reinicio de la temporada.

El entrenador de los Houston Rockets, Mike D'Antoni, de 69 años, se encuentra entre los que aún esperan noticias sobre si se les permitirá ir o no a la "burbuja". El equipo tejano se va a Orlando mañana, jueves.

Gentry fue autorizado para continuar entrenando el miércoles, el mismo día en el que el equipo dejó Nueva Orleans.

La llamada oficial de la NBA llegó minutos antes de que el equipo abordara un autobús para dirigirse al aeropuerto, dijeron las fuentes.

Durante un tiempo, no estaba claro si Gentry podría continuar entrenando debido a la pandemia del coronavirus.

Gentry fue objeto de más pruebas y escrutinio antes de ser autorizado para ir.

La semana pasada, la oficina de la NBA le dijo a la asociación de entrenadores que "sólo la edad" no iba a evitar que un entrenador vaya al reinicio.

Sin embargo, las personas que tenían un alto riesgo de complicaciones por COVID-19 no podrían asistir.

Gentry realizó múltiples pruebas en el consultorio de un médico en Nueva Orleans el martes, según una fuente, y finalmente fue aprobado después de enviar las pruebas y otros documentos a la liga.