La situación de Juan Carlos I abre debate sobre inviolabilidad de la corona

Madrid, 9 jul (EFE).- La situación del rey Juan Carlos tras las últimas noticias publicadas sobre su presunto dinero oculto en Suiza suscitó el debate en torno a la inviolabilidad jurídica del jefe del Estado español, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró este jueves partidario de limitarla al ejercicio del cargo.

Es preciso "reflexionar" sobre el principio de inviolabilidad que la Constitución concede al rey y "ver qué solución se le da", señaló Sánchez, antes de precisar que "no hay espacio para la impunidad en nuestro país".

"La Constitución tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades", recalcó el jefe del Gobierno en una entrevista a dos medios digitales, Infolibre y elDiario.es.

El presidente reiteró que es preciso dejar trabajar a la justicia e insistió en que el actual monarca, Felipe VI, "se está distanciando claramente de esas supuestas prácticas reprobables" de su padre.

En términos similares, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, insistió hoy en que las informaciones sobre las presuntas actividades irregulares del rey emérito "no tienen que ver con la situación de comportamiento constitucional absolutamente correcto" de Felipe VI.

"El Gobierno trabaja para que las instituciones funcionen de forma democrática y la institución de Felipe VI hace su trabajo constitucional de manera perfecta", señaló Calvo en unas declaraciones en la ciudad de Salamanca (oeste).

No opinan lo mismo algunos miembros de la formación izquierdista Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo de coalición.

Es el caso de la diputada Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, quien señaló en Twitter que la única forma de desligar a Juan Carlos I de la Jefatura del Estado pasa por la abdicación de Felipe VI y la convocatoria de un referéndum sobre la monarquía.

El conservador Partido Popular (PP, primera fuerza opositora) considera que el presidente Sánchez está haciendo un uso "electoral" de un supuesto debate que no existe en la sociedad en torno a la inviolabilidad del rey emérito porque, según cree, la gente "no está en estas cosas".

Para retirar la involabilidad jurídica al rey haría falta una reforma de la Constitución, un proceso muy largo y de gran complejidad legal, y que ni el PP ni el ultraderechista Vox (tercera fuerza parlamentaria) están dispuestos a emprender, según dijeron hoy.

Incluso si se llevase a cabo esa eventual reforma, no afectaría a Juan Carlos I, al no ser posible aplicarla de forma retroactiva.

Tras su abdicación en 2014, Juan Carlos I dejo de tener inviolabilidad y pasó a ser aforado, como los miembros del Gobierno y los parlamentarios.

Sigue siendo miembro de la Familia Real y mantiene su residencia en el Palacio de la Zarzuela.

La Casa Real no se ha pronunciado sobre las posibilidades que se podrían barajar y se ciñe al comunicado que emitió el pasado 15 de marzo, en el que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación económica que recibía del Estado.

El debate sobre la inviolabilidad del jefe del Estado español se avivó en los últimos días ante las nuevas informaciones -que Sánchez calificó de "inquietantes y perturbadoras"- sobre el presunto dinero oculto que el rey emérito tenía en Suiza y la donación que hizo de 65 millones de euros a su amiga, Corinna Larsen, al margen del fisco.

Estas actuaciones del anterior monarca están siendo sometidas a investigación de fiscalías de Ginebra (Suiza) y del Tribunal Supremo español. EFE

