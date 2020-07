La oposición en Guyana celebra el fallo de Tribunal del Caribe sobre las elecciones

En la imagen, el secretario general del PPP, Bharrat Jagdeo. EFE/JEON HEON-KYUN/Archivo

San Juan, 9 jul (EFE).- El opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP) de Irfaam Ali celebró el fallo del Tribunal de Justicia del Caribe (CCJ) que niega la competencia de la Corte de Apelación de Guyana en el caso de las elecciones del país suramericano, además de pedir a la Comisión Electoral de Guyana (Gecom) que concluya el proceso.

"Espero que el presidente, David Granger, haya escuchado atentamente el fallo de la CCJ. No hay ya excusa, porque escuchó que ese tribunal dejó claro que el oficial principal de elecciones de Guyana, Kevin Lowenfield, debe actuar legalmente", dijo en declaraciones a la prensa tras conocerse el fallo el secretario general del PPP, Bharrat Jagdeo.

La decisión del CCJ es un nuevo paso en la controvertida "maraña" judicial que se han convertido las elecciones de Guyana celebradas el pasado 2 de marzo, a las que ha seguido una serie de recursos legales enfrentados que han provocado que meses después no se conozcan todavía los resultados de esos comicios.

LA CORTE DE APELACIONES SIN JURISDICCIÓN

Un panel de cinco miembros encabezado por el presidente del CCJ, el juez Adrian Saunders, determinó que la Corte de Apelaciones de Guyana no cuenta con jurisdicción para acometer el caso presentado por la ciudadana particular Eslyn David.

Esta había presentado una reclamación para impedir que la Gecom presentara un informe y se diera por válido el recuento de votos.

La Corte de Apelaciones de Guyana aceptó la demanda y se declaró con jurisdicción en la disputa electoral, lo que fue rechazado por la presidente de la Gecom al advertir que carecía de competencias y creaba una situación de caos judicial.

Jagdeo se mostró complacido con la decisión de la CCJ de rechazar la competencia en el caso de la Corte de Justicia de Guyana.

Dijo además que Lowenfield ahora tiene una guía clara, por lo que deberá decidir si continúa actuando ilegalmente o de acuerdo con la guía de la CCJ.

Jagdeo dijo que esperaba que el Gecom se reúna pronto y lleve rápidamente este proceso a una conclusión y la declaración del nuevo presidente.

"Esperamos que la alianza APNU + AFC -del presidente David Granger- no continúe con sus esfuerzos para bloquear la rápida conclusión del proceso electoral", dijo, tras agregar que la comunidad internacional observa de cerca el proceso.

NO DAN POR CONCLUIDO EL PROCESO

Pero el abogado Mayo Robertson, representante legal de Granger, dijo que el asunto no se puede dar por concluido a pesar de la decisión de la CCJ.

Robertson subrayó que el responsable de Elecciones de Guyana prepara un informe sobre el recuento de las elecciones y es solamente sobre la base de ese este que se podría hacer una declaración de ganador de los comicios.

Lowenfield presentó anteriormente otro informe a la presidenta de la Gecom, la jueza jubilada Claudette Singh, que refleja que la alianza APNU + AFC del presidente David Granger habría ganado los comicios de marzo.

Lowenfield señala en su carta remitida a Singh que su informe está de acuerdo a los votos registrados de conformidad con la normativa vigente.

En su primer informe remitido a Singh a principios de junio, Lowenfield había afirmado que los resultados iniciales, que daban la victoria a la oposición, no cumplían con el estándar de elecciones justas y creíbles.

Según los datos aportados por Lowenfield, la coalición gubernamental obtendría 33 escaños en la Asamblea Nacional, con 31 para el PPP, mientras que el último escaño iría a otra coalición formada por varios partidos que se presentó a los comicios.

El informe presentado por Lowenfield supone un cambio radical de escenario sobre lo esperado, que era la ratificación de la victoria del opositor PPP.

Singh, en una reunión celebrada el pasado 17 de junio, hizo público que según el recuento de votos la victoria sería para Ali.

La decisión de Singh se basó en el informe de los observadores del Caricom que supervisó el recuento de votos de las elecciones, que determinó que, aunque hubo alguna irregularidad, el recuento se llevó a cabo de forma que puede considerarse aceptable.