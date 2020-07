La madre de Carla Barber confiesa que está encantada con Diego Matamoros

MADRID, 9 (CHANCE)



Carla Barber y Diego Matamoros siguen dando mucho de qué hablar. Sin duda, se trata de una de las parejas de este año, ya que no nos esperábamos este noviazgo por nada, pero ya saben cómo es la vida, el amor llega cuando menos te lo esperas. Ahora, los dos viven felices, disfrutando de ese amor que ha llegado sin avisar y que les ha conquistado el corazón.



Mucho se ha hablado en los diferentes programas de televisión cuál es la opinión que tienen los familiares de ambos. Después de que Kiko Matamoros hablase públicamente en Sálvame y confesara que le parece genial lo que haga su hijo, ahora es el turno de la familia de Carla Barber.



Recordemos que en Sálvame emitieron una conversación telefónica con la supuesta tía de Carla Barber y ésta decía que no le gustaba Diego Matamoros para su sobrina porque era muy poca cosa para ella. Unas declaraciones que impresionaron a todos los colaboradores, pero en especial a Kiko Matamoros.



Pocos días después, Carla Barber desmentía para las cámaras de Europa Press que su tía hubiese hablado en Sálvame y confesaba que la mujer que habló no era ningún familiar suyo. Hoy, su madre ha querido confesarnos qué le parece esta relación y ¡atención! porque lo cierto es que la familia de la doctora está encantada con este noviazgo.



La madre de Carla Barber solo tiene buenas palabras para Diego Matamoros: "Un encanto de chico". Rosa asegura que nadie de la familia pensaba que Diego no tenía ni oficio ni beneficio: "Estás equivocada". Asegura que su hija está muy feliz con esta relación, pero no quiere entrar en si la pareja debería consolidarla yéndose a vivir juntos.



La nueva suegra de Diego Matamoros se pone nerviosa por la presencia de la prensa y tiene un pequeño percance con un coche que venía a recogerla, intenta subirse al vehículo pero este no para y duda si es el coche que venía a buscarla.