La inflación crece en China un 2,5 % interanual en junio

Varias personas compran fruta en un puesto en un mercado en Pekín (China). EFE/ Roman Pilipey/Archivo

Pekín, 9 jul (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de China, principal indicador de la inflación, aumentó un 2,5 % interanual en junio, frente al 2,4 % registrado el mes anterior, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra concuerda con la prevista por los analistas, quienes también habían pronosticado un incremento de la inflación de en torno al 2,5 % para junio.

A pesar del leve aumento con respecto a mayo, se trata del segundo porcentaje de IPC más bajo desde abril de 2019 (llegó a ser del 5,4 % el pasado mes de enero), en un contexto de control gubernamental para contener la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y de medidas de estímulo para reactivar la economía tras el parón provocado por el virus.

El dato de junio se debió, según el estadístico de la ONE Dong Lijuan, al "progreso en la reanudación de los negocios en las ciudades" además de a las políticas puestas en marcha "para garantizar el suministro y estabilizar los precios", por lo que "el mercado se mantuvo en general estable".

Al igual que en meses anteriores, los datos de la ONE muestran que los principales protagonistas de la subida del IPC fueron los alimentos, que se encarecieron un 11,1 % interanual en junio, frente al 10,6 % de mayo.

En concreto, el precio del cerdo, uno de los productos más demandados por los consumidores chinos, continúa imparable y aumentó en un 81,6 % interanual el mes pasado (en mayo subió un 81,7 % y en abril, un 96,9 % interanual), dado que su producción se ha visto mermada desde mediados de 2018 por una epidemia de peste porcina africana que ha diezmado la piara nacional.

Por contra, el precio de la fruta fresca cayó un 29 % y el de los huevos, un 13,6 %, mientras que el de las verduras frescas se incrementó en un 4,2 %.

Asimismo, la ONE indicó que el precio de los productos no alimentarios aumentó un 0,3 % interanual (0,4 % en los dos meses anteriores), el de los bienes de consumo, un 3,5 %, y los de los servicios, un 0,7 %.

El coste de la atención médica se elevó un 1,9 % interanual en junio, el mismo aumento que experimentaron la educación, la cultura y el entretenimiento, mientras que los precios del transporte y las comunicaciones retrocedieron un 4,6 %, los de las prendas de vestir un 0,4 %, y los de la vivienda un 0,6 %.

La fuente publicó hoy, además, el índice de precios a la producción (IPP), que mide la inflación mayorista, la cual retrocedió un 3 % interanual en junio, tras las caídas del 3,7 en mayo, 3,1 % en abril y de 1,5 % en marzo.