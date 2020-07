La familia de Selena exige no usar su imagen en un acto electoral de Trump en Texas

En la imagen, la fallecida cantante estadounidense Selena Quintanilla. EFE/Archivo

Miami, 9 jul (EFE).- Abraham Quintanilla, el padre de la fallecida cantante estadounidense Selena, envió este jueves a través de sus abogados una carta exigiendo al organizador de un mitin político a favor de Donald Trump en Texas que deje de usar la imagen de su hija con fines proselitistas.

"Los Quintanilla nunca han asociado a Selena con políticas partidistas para preservar su legado", indica la misiva enviada a Joe Michael Pérez, un partidario de Trump quien está organizando una actividad política en un monumento a la cantante en ese estado.

"Este individuo se ha apropiado del nombre, la imagen y cosas relacionadas con Selena, incluyendo el uso de mercancía y ropa representando a Selena, para hacerse ver como importante, sin buscar y mucho menos obtener el apoyo de los Quintanilla", agrega la carta enviadA por la firma de abogados Singh, Singh & Trauben, LLP.

En junio, Pérez compartió una foto de la estatua de Selena en la ciudad de Corpus Christi, en la que le había colocado la gorra de béisbol roja que caracteriza a los partidarios de Trump y que lleva el lema de su campaña "Make America Great Again".

Desde entonces, comenzó a poner "Bidi Bidi Trump Trump" como eslogan propagandístico en sus redes sociales, en referencia a "Bidi Bidi Bom Bom", una de las canciones más populares de la arista, que fue asesinada en 1995.

La familia Quintanilla aseguró en su comunicación que no quieren coartar "la libertad de expresión o reunión" de nadie, por lo que piden que se mude de lugar la actividad política a favor del actual mandatario estadounidense, que competirá de nuevo por la Casa Blanca en los comicios del próximo 3 noviembre.

Sin embargo, en una publicación en su cuenta de Facebook, Pérez aseguró que no tiene intenciones de cambiar de planes e invitó a sus seguidores a presentarse en el área donde está la estatua con artículos de promoción de la campaña de Trump.

La carta, que incluye los términos legales de "cesar y desistir", es la más reciente reacción negativa del mundo artístico hacia las iniciativas de la campaña electoral de Trump.

Desde los Rolling Stones hasta la familia de Tom Petty han tomado medidas similares después de que se incluyera su música en actividades a favor de la reelección de Trump.