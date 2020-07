La bolsa chilena cae un 3,67 % tras el avance de la ley de retiro anticipado de las pensiones

Dentro de las principales bajas en el parqué santiaguino estaban las acciones de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Habitat, que retrocedieron 5,02 %. EFE/Geraldo Caso/Archivo

Santiago de Chile, 9 jul (EFE).- El índice bursátil chileno cerró la sesión de este jueves con una caída del 3,67 %, luego de que el miércoles, tras el cierre del mercado, la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar una reforma que busca permitir que los ciudadanos puedan retirar anticipadamente una parte de sus fondos de pensiones mientras dure la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2.

Dentro de las principales bajas en el parqué santiaguino estaban las acciones de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Habitat, que retrocedieron 5,02 %.

En Chile, las AFP son las empresas que se encargan de gestionar los fondos previsionales de los ciudadanos, que se nutren del ahorro individual obligatorio, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a una de estas compañías, del que puede disponer cuando se jubila.

"(La caída en la bolsa de Santiago) tiene que ver con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados: el mercado está oliendo que va a aprobarse el proyecto (de retiro de fondos)", dijo a Efe el economista Sergio Godoy.

"No tengo ninguna duda de que hay un grado de susto (en el mercado por la eventual aprobación del proyecto)", abundó el experto.

Para Godoy, la caída de la bolsa esta jornada fue un tema puramente local, y argumentó que la noticia de la aprobación de la reforma no tuvo impacto en otros tipos de activos, como la renta fija y el tipo de cambio.

Todos los 30 componentes del Índice de Precios Selectivos de Acciones (IPSA), el principal índice bursátil de Chile, registraron bajas, de entre 2 % hasta 5,23 %, siendo las tres empresas más afectadas Enel Chile (-5,23 %); Ripley (-5,11 %) y la Compañía Sud Americana de Vapores (-4,86 %).

La reforma que pueda permitir el retiro anticipado de las pensiones durante la pandemia aún debe proseguir su trámite parlamentario, tanto en el pleno de la Cámara de Diputados, que tendrá que debatirlo en detalle, como en el Senado.

Hasta 1980, Chile contaba con un sistema de pensiones basadas en el reparto, pero en ese año, José Piñera, hermano mayor del actual presidente del país, Sebastián Piñera, creó el sistema privado de fondos de pensiones, basado en la capitalización individual y vigente en la actualidad.

En los últimos años el modelo de José Piñera ha sido duramente cuestionado tanto por miembros de la política como por movimientos sociales (el llamado "No + AFP"), a la vez que la idea de un nuevo sistema de pensiones se convirtió en una de las principales demandas dentro de las protestas sociales ocurridas en Chile tras el 18 de octubre de 2019, en el llamado "estallido social".