José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, rompe su silencio y estalla contra Rocío Carrasco

A pesar de que fue en el 2006 cuando Rocío Jurado dejaba huérfana a toda España y parte del mundo entero, todavía a día de hoy se sigue hablando de los entresijos de su familia. A raíz de su muerte, sus familiares se hicieron más piña que nunca, menos su hija Rocío Carrasco, quien se ha separado de todos ellos con el paso de los años y quien no ha querido saber nada ni de sus propios hijos.



Este sábado se sienta en el Deluxe, Amador Mohedano, hermano y representante de la más Grande. Va a hablar de lo que pasó aquel día en la notaria, un tema que siempre se ha sabido, pero que nunca se ha comentado públicamente. Parece ser que las diferentes intervenciones que está haciendo Rocío Carrasco en televisión están desatando la furia de sus tíos y ahora más que nunca se ha vuelto a hablar de la actitud de la hija de la Jurado.



Ayer, Rocío Carrasco aparecía en La Mañana de TVE y confesaba que 'ella lo dejaría todo por amor'. Unas declaraciones que han sido muy criticadas porque muchos aseguran que eso es algo que ya ha hecho hace muchos años, de hecho, sería el motivo principal por el que no tendría relación con nadie de su familia, ni si quiera con sus hijos.



Hoy, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, ha hablado por primera vez tras este comentario y nos ha confesado que: "Yo creo que se ha equivocado de tiempo verbal, cada uno que lo entienda como lo quiera entender". De esta manera, el cuñado de Amador Mohedano deja claro que Rocío Carrasco debía de haber utilizado el preterito perfecto.



En cuanto a las declaraciones de su mujer, José Antonio confiesa que: "Gloria no ha abierto ninguna Caja de Pandora, ha hablado con el corazón, ha dicho lo que sentía por dentro, lo que ha sentido durante todo este tiempo, ha estado todo el tiempo callada y en un momento dado se explota y ella ha explotado y ha dicho verdades como puños".



Y es que aunque el marido de Gloria Mohedano haya hablado en algunas ocasiones, asegura que todavía no lo ha hecho como le gustaría: "Yo lo voy a decir, no sé cuándo. Yo quiero explicar muchas cosas de esas que se dicen. Entonces yo explicaré una serie de cosas y cada uno diga lo que quiera, yo no voy a discutir con nadie en el sentido si digo la verdad o miento, o sea que si alguien dice que miento, me lo tendrá que demostrar".



José Antonio Rodríguez deja claro que él no tiene escrito un libro, sino una serie de cosas para demostrar la verdad: "Tengo escrito una serie de cosas por si me da un infarto un día, pues que esas cosas salgan a la luz. O sea que no creáis que es humo de paja". Sobre cuándo fue el principio del fin, nuestro protagonista confiesa que: "El principio del fin fue el día que se abrió el testamento".