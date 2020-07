Isabel Pantoja nos sorprende en su nuevo videoclip con imágenes nunca vistas

MADRID, 9 (CHANCE)



Isabel Pantoja nos ha enamorado de nuevo con su nueva canción, con la que nos ha dejado muy sorprendidos, no solamente por la letra, sino también por las imágenes escogidas para el maravilloso videoclip. Así es su vida, ya lo ha dicho la tonadillera y lo cierto es que son pocas las cosas que se ha dejado por el camino.



Desde que era una niña, con su hermano Agustín y sus padres, hasta su paso por la cárcel... Isabel Pantoja ha recordado minuto a minuto de su larga vida. Compaginando imágenes de su ámbito laboral, de sus éxitos, ha compartido también fotografías con su difunto marido Paquirri y sus hijos.



Un videoclip que nos ha encantado porque la reina de la copla no ha tapado, ni ocultado, nada de lo que haya pasado en su vida. Quizás, el tema más complicado para ella fue su entrada a prisión y no lo ha ocultado, de hecho ha puesto una fotografía de una de sus salidas y otra de su entrada a prisión aquel fatídico día.



Así, sin ocultar nada de su vida, ha querido hacer un repaso de todos sus éxitos, de aquellos maravillosos años en su plena juventud encima de los escenarios, el parto de su hijo Kiko Rivera, momentos de complicidad con Isa Pantoja, abrazos con su madre y muchos, muchos momentos bailando como pocas saben.



Está claro que Isabel Pantoja se ha renovado por fuera y por dentro y ha vuelto más fuerte que nunca, abriéndose en canal como pocas veces ha hecho. Esta nueva canción, 'esta es mi vida', habla de ella, de su niñez, de su juventud, de sus amores, de sus errores y ¡atención! porque confiesa estar preparada para recibir de nuevo el amor.