Honduras registra 694 muertos por COVID-19 y 25.978 contagios

Un médico trabaja el centro de triaje del Hospital Escuela Universitario donde atienden pacientes con coronavirus en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 8 jul (EFE).- Los muertos por COVID-19 en Honduras desde marzo ya suman 694, mientras que los contagios ascienden a 25.978, informó este miércoles el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en cadena nacional de radio y televisión.

El organismo señaló que con los últimos 17 casos registrados, los fallecidos por COVID-19 aumentaron a 694, y que de 1.516 nuevas pruebas de laboratorio PCR practicadas, 550 dieron positivo, para elevar los contagios a 25.978 a nivel nacional.

La cifra de hospitalizados aumentó a 1.314, de los que 833 están en condición estable, 431 graves y 50 en unidades de cuidados intensivos.

En lo que respecta a nuevos pacientes recuperados, el Sinager registró 84, con los que ya suman 2.721 los que se han salvado de morir a causa de la COVID-19.

El departamento de Francisco Morazán, en el centro del país, donde se localiza Tegucigalpa, la capital del país centroamericano, es el que más casos de contagios ha registrado en las últimas dos semanas, aunque el principal epicentro sigue siendo Cortés, el de mayor crecimiento económico, comercial e industrial.

Fuentes médicas oficiales reconocen que los hospitales están llegando a su máxima capacidad, pero galenos que están al frente de la pandemia en nosocomios estatales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, aseguran que ya están colapsados.

Médicos de hospitales públicos también aseguran que hay personas que están muriendo en su casa porque no pueden llegar a un hospital, y que los informes del Sinager no reflejan la realidad de lo que está sucediendo en el país, porque el recuento de pruebas de laboratorio va con mucho retraso.

Por esa razón, según los profesionales de la medicina, las cifras de fallecidos diarios por COVID-19 que registra el Sinager, son pocos.

Para exigir que cese la presunta corrupción que habría existido en la compra de materiales y equipo para hacer frente a la pandemia por parte del Gobierno, incluidos siete hospitales móviles, que no han llegado al país, organizaciones de sociedad civil, entre ellas colegios de profesionales de la salud, protestaron hoy en San Pedro Sula y Tegucigalpa con caravanas de vehículos.

Además, señalaron que, por la falta de medidas de seguridad para el personal sanitario, durante la pandemia han fallecido 16 médicos, que se suman a otro personal auxiliar como enfermeras y técnicos de laboratorio, entre otros.

Las Fuerzas Armadas de Honduras, por su parte, informaron este miércoles de la muerte del coronel Marco Argueta, quien era jefe del Batallón Canino de la institución castrense.

Argueta falleció a causa de la COVID-19 y fue sepultado este miércoles con honores y muy poca asistencia de personas, como medida preventiva por la misma pandemia.