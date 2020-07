Glockner opta al Walsh con la historia de la represión silenciada en México

El escritor mexicano Fritz Glockner . EFE/ Alberto Morante/Archivo

Gijón, 8 jul (EFE).- El escritor mexicano Fritz Glockner ha afirmado que la práctica de arrojar opositores políticos vivos al mar desde aviones, los llamados "vuelos de la muerte", se produjo en su país antes que en Argentina, al presentar este miércoles su novela "Los años heridos", que opta al premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón.

En una presentación vía telemática por la imposibilidad de viajar a Gijón con motivo de la celebración de la Semana Negra por las restricciones de la COVID-19, el finalista al galardón a la mejor novela basada en hechos reales ha dicho que "el primer vuelo de la muerte fue en México" a finales de los años sesenta del siglo pasado.

"Los años heridos" se basa en una investigación sobre la represión del gobierno mexicano a los grupos de opositores políticos mediante detenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones, que fue "silenciada" por las autoridades y los grandes medios de comunicación.

Glockner ha destacado la paradoja de que mientras los gobiernos de su país apoyaron y dieron asilo a organizaciones guerrilleras de izquierda de otros países de Iberoamérica, escondieron "sus propias miserias bajo un manto de silencio".

El autor ha dicho que esta obra le ha obligado a realizar "un trabajo enloquecedor" durante 30 años para conseguir reunir una extensa información de cada uno de los casos que se narran.

Ha explicado que el primer desaparecido político en Iberoamérica "data de 1969" y ocurrió en México, al igual que "el primer vuelo de la muerte, que no se produjo en la Argentina".

El escritor ha afirmado que en menos de dos años, de 1968 a 1969, 5.000 mexicanos fueron asesinados o desaparecidos mediante un sistema represivo que fue copiado a mediados de los años setenta en la Operación Cóndor en Sudamérica.

Haber silenciado estos hechos le permitió a México ser considerado como un "ejemplo" de libertad al dar cobijo y apoyo a exiliados izquierdistas, mientras "reprimía con salvajismo" a sus compatriotas.

Napoleón Glockner, el padre del autor de "Los años heridos", es uno de esos desaparecidos, aunque su historia no se cuenta en esta obra.

Fritz Glockner escribió la historia de su padre en "Veinte de cobre" y por eso en su última obra ha retratado a "los padres" de quienes considera sus "hermanos" como Micaela Cabañas o Diego Lucero.

No ha pretendido hacer "juicios absurdos" ni "un texto académico", sino narrar una serie de acontecimientos muy poco conocidos de la historia de su país.

Para ello, ha explicado, ha hurgado en archivos privados, en hemerotecas, artículos de periódicos y revistas y ha entrevistado a decenas de personas, entre ellas al expresidente Luis Echeverría.

Glockner compite por el premio Rodolfo Walsh con Cristina Fallaras, con "Ahora contamos nosotras"; José Reveles, con "Mirando a los ojos de la muerte"; y Luis Rendueles, con "Los ratones de Dios".