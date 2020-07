Fútbol.- Fernando Vázquez, sancionado de nuevo, no regresará al banquillo esta temporada

17/01/2020 Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo de la Coruña, en rueda de prensa GALICIA ESPAÑA EUROPA A CORUÑA DEPORTES RC DEPORTIVO



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, ha sido sancionado con tres partidos de suspensión por su última protesta al árbitro en el duelo contra el Málaga, por lo que no podrá volver a sentarse en el banquillo esta temporada de LaLiga SmartBank a la que le quedan esas mismas tres jornadas.



El Comité de Competición anunció este jueves la sanción al técnico del Dépor de "tres partidos, por protestar al árbitro, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia (artículos 120, 11 y 12 CD)", dijo la nota oficial.



Y es que el técnico del Deportivo estaba ya cumpliendo sanción contra el Málaga, donde protestó al colegiado una mano previa al gol andaluz. Vázquez lamentó, en declaraciones a GOL, la "falta de humildad" del árbitro por no querer ir a revisar su decisión el VAR.



Según el acta del árbitro López Toca, el técnico visitante tuvo que ser sujetado por miembros de su equipo en el túnel de vestuarios de La Rosaleda, persiguiendo y gritando a los árbitros hasta la puerta de su vestuario, reclamando esa jugada del partido.



A falta de que termine la jornada 39 en Segunda, el Deportivo está tres puntos por encima de la zona de descenso, una situación provisional nada tranquila a la que añade no poder contar con su técnico en el banquillo en los tres partidos que quedan de liga.