Fórmula 1.- Hamilton: "No he hablado con Alonso, pero le felicito"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) "felicitó" al español Fernando Alonso por el anuncio de su regreso al Gran Circo, en lo que consideró una buena noticia para el Mundial.



El vigente campeón vio positivo el regreso de uno de sus grandes rivales y compañero de equipo en una agria relación en McLaren. "¿Por qué no iba a estar contento?", dijo en rueda de prensa este jueves, en la previa de la segunda prueba en Austria.



"Cuanto mejores pilotos haya mejor será este deporte. No he hablado con él, pero le felicito", añadió el rival a batir por toda la parrilla incluido un Alonso que regresará en 2021 con Renault.