Fiona Ferrer confía en una reconciliación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce

28/11/2019 Fiona Ferrer en una entrega de premios celebrada en la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Fiona Ferrer, íntima amiga de Paloma Cuevas, se ha pronunciado por primera vez acerca de la mediática separación de la empresaria y Enrique Ponce. Después de mostrarle todo su apoyo con una emotiva publicación en Instagram, la socialité nos confiesa el cariño que tiene a la ya ex pareja. Además, sin atisbos de dolor, la mallorquina nos habla del fin de su relación con Javier Fal-Conde, después de dos años de felicidad.



- CHANCE: ¿Qué tal Fiona?



- FIONA: Bien.



- CH: Has comentado que tu relación no ha podido ser.



- FIONA: Por la distancia, pero hay muchísimo cariño, bueno, ya se verá. Hay veces que la comunicación no funciona, imagínate lo difícil que ha sido el confinamiento. Pero bueno, no pasa nada.



- CH: ¿Ha sido amigable la separación?



- FIONA: Por supuesto. Realmente ha sido una tontería y un problema de comunicación. Te puedo ser sincera, que se ha filtrado a la prensa, hay veces que es mucho mejor arreglar las cosas de pareja pero siempre hay alguien que lo filtra a la prensa. Me hubiera encantado que no se hubiera sabido, me hubiera encantado ver a Javier y poderle haber visto tranquilamente. No ha sido así.



- CH: Pero se ha filtrado por parte de él.



- FIONA: No tengo ni idea. Se ha filtrado. Al final siempre hay un amigo, de un amigo que sabe más. Tampoco hay que buscar culpables. Me hubiera encantado haber visto a Javier antes de que se filtrara pero yo también trabajo en los medios de comunicación, sé cómo funciona y es lo que toca. Como me has preguntado, te lo digo sinceramente, me hubiera encantado ver a Javier antes de que se filtrara.



- CH: Y después de filtrarse tampoco lo has visto.



- FIONA: No, imagínate, ahora peor que nunca.



- CH: Tampoco has tenido una conversación con él.



- FIONA: Nada, me llevo muy bien con él. No ha habido conversación, lo habéis contado vosotros antes. Bueno, me hubiera gustado ver a Javier antes de se filtrara pero las cosas son como son y no pasa nada. Los medios son así y tampoco creo que haya habido una mala intención por ninguna parte.



- CH: ¿Crees que se puede resolver?



- FIONA: Nunca se sabe. Después del coronavirus, no se sabe nada.



- CH: También te quería pregunta por tu amiga Paloma Cuevas que ha roto con Enrique Ponce.



- FIONA: Mi opinión es que son y han sido una pareja maravillosa, que los 24 años de matrimonio que han tenido de los que he sido testigo, no se pueden ir al traste por cosas que están saliendo, como todo el mundo, tenemos crisis y malos momentos pero te puedo decir que Enrique y Paloma son maravillosos y Paloma es una de mis mejores amigas, creo que además lo he dejado patente en Instagram.



- CH: Crisis hay en todas las parejas pero él ha iniciado una relación con una chica.



- FIONA: Yo no sé nada. A Paloma la quiero muchísimo, es un 10 como persona, un 10 como mujer y no sé nada de lo que me preguntas.