Ferrari y Leclerc, llamados al orden por protocolo sanitario de F1

Ferrari y su piloto Charles Leclerc fueron llamados al orden por el director de carrera después de que el monegasco hubiera salido de Austria entre los dos primeros Grandes Premios de la temporada de F1, indicó este jueves la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) volvieron a su casa de Mónaco entre el Gran Premio de Austria, que se disputó el pasado fin de semana, y el Gran Premio de Estiria, que tiene lugar de viernes a domingo de esta semana. Ambas citas se disputan en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, siguiendo un estricto protocolo sanitario.

Este jueves por la noche, Bottas y Mercedes no habían recibido la llamada al orden. Nada indica que en su caso tuvo contactos fuera de su 'burbuja' de prevención.

En plena pandemia del nuevo coronavirus, la Fórmula 1 pudo reimpulsar sus competiciones, con más de tres meses de retraso, gracias a ese protocolo. En él se pedía a los participantes someterse a test cada cinco días y permanecer aislados en grupos o subgrupos lo más herméticos posibles en los circuitos y fuera de ellos.

El protocolo recomienda igualmente no salir de la 'burbuja F1' cuando las carreras se suceden una semana después de otra, como ocurre con el caso de Austria o después en Hungría. No se trata más que de una recomendación, ya que la FIA no tiene autoridad fuera de los circuitos.

Preguntado sobre ese viaje a Mónaco en conferencia de prensa este jueves, Bottas respondió que en su opinión estaba "autorizado" a realizarlo.

"Si sigo en la misma burbuja, es parecido que sea aquí o en casa. Desde el punto de vista de la seguridad no hay diferencia", estimó el finlandés.

"Me he hecho dos test en dos días para no asumir riesgos", señaló por su parte Leclerc, que se quedó en casa con su novia "para intentar recargar las baterías".

El Gran Premio de Austria, que el domingo pasado abrió la temporada de 2020, fue ganado por Bottas y Leclerc fue segundo.

Una segunda llamada al orden para Ferrari y Leclerc podría conllevar una citación para comparecer ante los comisarios de carrera, precisó la FIA.

