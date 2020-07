Europa.- Grecia ha trasladado este mes a casi 800 migrantes desde Lesbos a la parte continental

21/06/2020 dpatop - 21 June 2020, Greece, Lesbos: A view of a temporary camp next to the camp Moria on the island of Lesbos. Greece announced on Saturday another extension of the coronavirus lockdown on its teeming migrant camps. Photo: Angelos Tzortzinis/DPA POLITICA INTERNACIONAL Angelos Tzortzinis/DPA



Las autoridades de Grecia han trasladado desde principios de mes a casi 800 migrantes y refugiados desde la isla de Lesbos hasta la parte continental del país, lo que ha permitido reducir la saturación del campo de Moria, donde llegaron a vivir a finales de marzo unas 19.000 personas.



Por primera vez desde hace meses, hay menos de 15.000 migrantes en el campamento de Moria, gracias en gran medida a las últimas evacuciones. El 8 de julio, las autoridades tenían registradas en campos de las islas a 32.177 personas, por debajo también de los más de 40.000 que hubo a principios de marzo, aunque aún por encima de los 8.000 para los que fueron concebidos.



Según datos del Ministerio de Migración citados por la cadena ERT, en junio, más de 2.100 personas fueron trasladadas desde Lesbos, Quío y Samos, mientras que en julio la cifra asciende a casi 784 solo desde Lesbos, informa la agencia de noticias DPA.



MENORES NO ACOMPAÑADOS



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han celebrado también en un comunicado conjunto el reciente traslado de 49 menores no acompañados desde Grecia a Portugal y Finlandia.



Portugal planea acoger a un total de 500 niños no acompañados, mientras que Finlandia se ha comprometido a reubicar hasta a 175 menores y a otros solicitantes de asilo vulnerables de Grecia, Malta y Chipre. Hasta esta semana, el proyecto europeo de reubicación solo había permitido el traslado de 65 niños entre abril y junio a Alemania y Luxembergo.



La ONU estima que a principios de julio había casi 4.700 niños no acompañados y separados en Grecia que "necesitaban urgentemente soluciones duraderas", entre ellas un proceso de registro acelerado, la reunificación familiar y la reubicación. Preocupa especialmente la situación de más de 1.100 expuestos a graves riesgos.