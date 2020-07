SHOTLIST MINNERIYA, SRI LANKA8 DE JULIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general pareja de elefantes bebé alimentándose2. Plano medio pareja de elefantes bebé alimentándose3. Plano general pareja de elefantes bebé alimentándose 4. SOUNDBITE 1 - Sumith Pilapitiya, conservacionista (hombre, inglés, 20 seg.): "En los últimos días, nos llamó la atención una hembra adulta con dos crías muy pequeñas y pensamos que podrían ser mellizos. Y después de observarlos durante aproximadamente cuatro horas y registrar el comportamiento a través de video y fotografía, podemos confirmar por observación que se trata de gemelos y esta es la primera vez que registramos gemelos en Sri Lanka" "Over the last couple of days we've noticed an adult female with two very small calves and we felt that it maybe twins. And after observing them for about four hours and recording behaviour through video and photography, we were able to confirm from observational point of view that these are twins and this is the first time twins have been recorded in Sri Lanka." 5. Plano de apoyo: Plano general elefantes bebé junto a manada de elefantes 6. Plano de apoyo: Plano general manda de elefantes 7. SOUNDBITE 2 - Sumith Pilapitiya, conservacionista (hombre, inglés, 9 seg.): "Over the last couple of days we've noticed an adult female with two very small calves and we felt that it maybe twins. And after observing them for about four hours and recording behaviour through video and photography, we were able to confirm from observational point of view that these are twins and this is the first time twins have been recorded in Sri Lanka." 8. Plano de apoyo: Plano general elefantes mellizos junto a su manada 9. Plano general elefantes mellizos junto a su manada10. Plano general elefantes mellizos junto a su manada