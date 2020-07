08/07/2020 El secreto de Pilar Rubio y Amaia Salamanca para disfrutar de la playa sin descuidar su piel. MADRID, 8 (CHANCE) Ser madre e intentar disfrutar de unas vacaciones tranquilas en la playa se ha convertido casi en una utopía. Pero aun sin esa anhelada tranquilidad por la que todas suspiramos - sol, una tumbona y un buen libro - no hay mejor plan para este verano. Risas, jugar a hacer castillos en la arena, bañarnos una y otra vez... viendo como se lo pasan nuestros peques, ¡no lo cambiaríamos por nada! Y si no, que se lo digan a Pilar Rubio y Amaia Salamanca, que además de ser dos de las famosas más atractivas del momento, son mujeres todoterreno que compaginan a la perfección sus apretadas agendas laborales con el cuidado de tres niños (en el caso de la presentadora, está a punto de tener el cuarto). POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



Ser madre e intentar disfrutar de unas vacaciones tranquilas en la playa se ha convertido casi en una utopía. Pero aun sin esa anhelada tranquilidad por la que todas suspiramos - sol, una tumbona y un buen libro - no hay mejor plan para este verano. Risas, jugar a hacer castillos en la arena, bañarnos una y otra vez... viendo como se lo pasan nuestros peques, ¡no lo cambiaríamos por nada!



Y si no, que se lo digan a Pilar Rubio y Amaia Salamanca, que además de ser dos de las famosas más atractivas del momento, son mujeres todoterreno que compaginan a la perfección sus apretadas agendas laborales con el cuidado de tres niños (en el caso de la presentadora, está a punto de tener el cuarto).



En verano, y sin colegio, parece que el trabajo con los peques se multiplica, sobre todo cuando nos vamos de vacaciones a la costa. Es imprescindible tener claro qué no debe faltar en nuestra bolsa de la playa para disfrutar de esas maratonianas jornadas de sol que con los niños nunca sabes cuándo van a acabar. A continuación, os revelamos el secreto con el que a buen seguro Amaia y Pilar están siempre preparadas para un divertido día playero con sus hijos, sin descuidar el cuidado de su piel.



En primer lugar, imprescindible tener una buena protección. Con niños, es imposible permanecer más de cinco minutos seguidos bajo la sombrilla. Carreras por la orilla, baños y juegos en la arena hacen de vital importancia que nuestra piel esté lo más protegida posible contra las radiaciones solares. Tanto la actriz madrileña como la mujer de Sergio Ramos tienen la piel muy blanquita y unos intensos ojos azules, con lo cual deben extremar su cuidado y aplicarse crema solar a menudo.



Con peques, no siempre es posible entretenerse a la hora de ponernos la crema, así que os traemos la solución para proteger nuestra piel de un modo fiable, rápido y sencillo cuando estás correteando detrás de tus hijos. El fotoprotector ISDIN Wet Skin Spray Transparent SPF 50, una protección invisible en spray, ligera, fresca y apta para pieles mojadas, con un secado inmediato. ¿Lo mejor? que es resistente al agua, con un tacto ultraseco y sedoso que evita que la arena se pegue a la piel, y de larga duración. Ideal para unas mamis todoterreno como Pilar Rubio y Amaia Salamanca.



Volviendo a la bolsa de playa, aunque la protección solar es fundamental, tampoco debemos olvidarnos de unas buenas gafas de sol. Esta temporada, son tendencia las de estilo circular, que favorecen un montón a caras finas como las de la colaboradora de "El Hormiguero" y la protagonista de "Gran Hotel". Karl Lagerfeald, Chloé y Longchamp tienen algunas de las gafas redondas más ideales.



Y es que tantos juegos en la arena con nuestros peques se merecen que estemos cómodas a la par que protegidas para disfrutar con ellos, pero siempre dándole nuestro toque chic a la jornada playera. Por ello, os proponemos que completéis vuestro look con una pamela de rafia o un sombrero de paja que siempre da ese toque glamouroso que tan bien nos hace sentir. Firmas como Women'secret o C&A nos traen alguna opción, además rebajada, como para no dejar escapar. Un paquete de toallitas húmedas para limpiar esas manos llenas de arena, una botella de agua para refrescarnos de vez en cuando y... ¿un buen libro para leer bajo la tumbona? Lo dicho, disfrutar de unas vacaciones tranquilas teniendo hijos se ha convertido en una utopía, pero bendita locura.