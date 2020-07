El defensivo J.J. Watt dice que es muy pronto para decidir si se juega o no

Fotografía de archivo donde se ve al jugador defensivo de los Texans de Houston, J.J. Watt (i), en el estadio de Mercedes-Benz en Atlanta, Georgia, el 3 de febrero del 2019. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Houston (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El defensivo estelar J.J. Watt, de los Texans de Houston, declaró que es demasiado pronto para que los profesionales de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) decidan si jugarán esta temporada, debido a toda una serie de incógnitas que quedan pendientes por la pandemia del coronavirus.

En una conferencia telefónica ofrecida este miércoles a los periodistas, Watt comentó que "estuve en las últimas dos vídeo llamadas de la Asociación de Jugadores (NFLPA) y ese era el ambiente que se daba".

Agregó que "no creo que estemos con algo decidido o que las personas tengan claro lo que piensan hacer, dado que todavía no tenemos suficiente información de cara a ejercer esa responsabilidad de futuro".

El defensivo estelar de los Texans reiteró que "se trata de un proceso muy fluido, y creo que sigue surgiendo. Obviamente, la fecha se acerca cada vez más. Pero a partir de ahora, realmente no tenemos suficiente información para tomar una decisión como esa".

Los Texans se presentan al campo de entrenamiento el 25 de julio y están programados para iniciar la temporada contra los Chiefs de Kansas City, el próximo 10 de septiembre, en lo que será el partido inaugural de la nueva temporada.

Se le preguntó si cree que es necesario jugar partidos de pretemporada, luego de que la liga canceló el Partido del Salón de la Fama de apertura de pretemporada de la NFL y acortó la pretemporada de cuatro encuentros por equipo a dos.

La semana pasada, una fuente informó que la junta de representantes del sindicato votó para recomendar la cancelación de todos los partidos de pretemporada.

"Los médicos decidieron que no es lo mejor para la seguridad de los jugadores, entonces no tenemos que hacerlo", aseguró Watt, aunque también consideró que había circunstancias de tipo deportivo que si requerían que se tuviesen en cuenta.

Watt explicó que no se debía marginar la realidad de que hay nuevos profesionales y jugadores novatos que deben comenzar a integrarse en el sistema profesional y eso se hace solo con trabajo y entrenamientos.

"Pero al mismo tiempo pienso en los jugadores no seleccionados en el sorteo universitario y los que hacen una lista en el cuarto partido de la pretemporada y qué tan especial es eso y cuántas oportunidades se perderían de no realizarse los encuentros", recordó Watt. "Así que estoy en ambos lados de la valla", añadió.

Watt señaló que esperaba que la NFL estuviera observando la forma en que las otras ligas profesionales están operando en sus intentos de volver a competir.

"Estamos en un territorio desconocido. Todo el mundo lo está. Ya sea la NBA, la MLB, la NWSL, sea quien sea. Estamos en aguas inexploradas. Por lo tanto, todos deberían observar lo que los demás están haciendo para ver qué funciona, qué no funciona y necesita ser ajustado", comentó.

Watt también subrayó que "todos quieren deportes, queremos acción, pero también todos deseamos que sea lo más seguro posible", indicó. "Hay que buscar un equilibrio que favorezca a todos, pero especialmente a los jugadores y sus familiares", concluyó.