El comité francés de la COVID-19 preocupado por la relajación de la población

El presidente del comité científico que aconseja al Gobierno francés sobre la epidemia de coronavirus Jean-Francois Delfraissy. EFE/EPA/LUDOVIC MARIN /Archivo

París, 9 jul (EFE).- El comité científico que aconseja al Gobierno francés sobre la epidemia de coronavirus está preocupado por la relajación que constata entre la población en las medidas para evitar nuevos contagios y teme una segunda oleada en otoño.

"Hay un riesgo nada despreciable de una segunda oleada en octubre o noviembre", señala el presidente del consejo, Jean-François Delfraissy, a la emisora "France Info" en una de las varias entrevistas a la prensa este jueves para lanzar varios mensajes de advertencia.

Delfraissy considera que actualmente la circulación del virus está bastante controlada y calcula que, además de los alrededor de 500 casos diarios que se detectan con los test, puede haber otros tantos que pasan desapercibidos por ser asintomáticos.

Explica que lo que les inquieta no son tanto las varias decenas de focos que se tienen identificados sino el "abandono" por parte de la población de las reglas sanitarias, y en particular "cada vez se aplican menos" las medidas de distancia entre las personas, salvo en el transporte público".

Su gran inquietud es que se organice una concentración en la que uno o varios "súpercontaminadores" infecten de golpe a 50 o 100 personas, como ya ocurrió en febrero en la ciudad de Mulhouse en una celebración religiosa evangélica.

El presidente del consejo científico hace mención de los "brotes importantes" que se han producido en España, Alemania o Inglaterra, aunque estima que en términos generales la situación es "buena" en Europa.

Pero sobre todo subraya que la situación está "sin control" en algunas partes del sur de Estados Unidos y que la pandemia continúa afectando a países del hemisferio sur.

Francia tiene actualmente capacidad para realizar 700.000 test semanales de la COVID-19, pero en la práctica se están haciendo 400.000 porque muchas personas que tienen afecciones leves no se someten a esas pruebas. Ése es otro elemento que habría que corregir, para Delfraissy.