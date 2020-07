El artista PJ Sin Suela denuncia que la gente muere en Puerto Rico por la COVID

En la imagen el rapero puertorriqueño PJ Sin Suela EFE/ Nina Prommer /Archivo

San Juan, 9 jul (EFE).- El artista puertorriqueño PJ Sin Suela denunció que la gente muere en Puerto Rico a causa de la COVID-19, una pandemia que elevó este jueves el número de hospitalizados en la isla a 147, lo que supone 20 más que el miércoles y cifra récord desde el inicio de la emergencia en marzo.

El cantante boricua señaló a través de su cuenta en la red social de Instagram que "la gente se está muriendo de COVID-19 en Puerto Rico", tras asegurar que lo está viendo con sus propios ojos.

"EL PUEBLO CUIDA AL PUEBLO, no sean irresponsables como el Gobierno y tomen sus medidas. Los casos están subiendo, la gente se está MURIENDO. Usen mascarillas y respeten el distanciamiento social... La gente viajando. No sean irresponsables y hagan cuarentena puñeta", destacó el artista sobre la situación de la pandemia en la isla.

"Si tienes un 'pana' -amigo- que llegó de un viaje dile que se quede en la cabrona casa por 14 días, no es tan difícil. Están trayendo el virus a Puerto Rico sabiendo los riesgos. ¡Si viajaste quédate en tu casa! Sean responsables. Yo soy del pueblo y necesitamos un cambio YA pero si sales a la calle se responsable por favor. Usa mascarilla, respeta la distancia, lávate las manos y NO te juntes con gente que ha viajado", asegura en tono serio en cantante de música urbana.

"Si los aeropuertos están abiertos necesitamos cuarentena obligatoria del mismo pueblo. ¡Obliguen a sus amigos, familiares, a quien sea que viajo a quedarse en sus casas por favor!", destacó.

Según el informe de este jueves del Departamento de Salud, la cifra de pacientes hospitalizados por la COVID-19 en Puerto Rico se elevó a 147, lo que se traduce en 20 más que el miércoles.

El número de casos positivos confirmados por la COVID-19 subió a 61 personas en 24 horas, frente a los 28 de este miércoles, mientras que la cifra oficial de fallecidos se mantiene en 64 y los probables en 95, con el total de decesos situado en 159.

Los contagios positivos probables fueron de 48 (18 el miércoles), según el Departamento de Salud de la isla.

PJ Sin Suela no es el único artista de la isla que alerta de la amenaza del COVID-19, ya que el intérprete puertorriqueño Residente (René Pérez) pidió recientemente al Gobierno local que confirme si es posible cerrar el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marin de la capital para evitar que aumente el número de contagios.

Residente, a través de sus redes sociales, escribió, como advertencia al Gobierno, que los números de contagios en la isla son bajos pero que en Estados Unidos suben y que el mismo observó un incremento de turistas llegando a la isla desde EE.UU. continental.

"Así como se pusieron 'pa' -para- las peleas de gallos podrían ponerse 'pa' cerrar el cabrón aeropuerto. Gracias", señaló en twitter.

Residente se refería a que desde finales de diciembre entró en vigor en la isla una medida federal por la que no se puede llevar a cabo peleas de gallos en territorio estadounidense, una tradición de siglos en la isla.

Los resultados de los casos confirmados positivos de COVID-19 en el último informe de Salud corresponden a 1.107 mujeres y 1.128 hombres, para un total de 2.235.