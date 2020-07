Ecuador.- El ministro de Exteriores de Ecuador dimite por razones "personales" tras la renuncia del vicepresidente

27/08/2019 El canciller y ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA JUAN MANUEL SERRANO/UIMP



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, ha presentado este miércoles al presidente, Lenín Moreno, su renuncia por razones "personales", después de que el exvicepresidente Otto Sonnenholzner también dimitiera de su cargo.



Además, la salida de Valencia del Ministerio de Exteriores se convierte en la tercera dimisión registrada en el gabinete presidencial en menos de 48 horas, ya que coincide con la renuncia, también este miércoles, del secretario de Comunicación, Gustavo Isch.



Valencia ha aclarado que su renuncia no tiene ningún vínculo con la de Sonnenholzner, al que ha calificado de "persona dinámica, de gran talante y entrega personal". "No hay vinculación específica entre mi salida del Ministerio de Exteriores y la renuncia del señor vicepresidente", ha matizado.



En concreto, en una rueda de prensa virtual, Valencia, que llevaba dos años en el cargo, ha explicado que su renuncia "obedece a una razón enteramente personal". "Tengo la sensación, la percepción, de que he cumplido ya con la tarea que debía cumplir al frente del Ministerio de Exteriores", ha agregado haciendo un balance de su gestión al frente de la cartera, según ha informado el diario local 'El Comercio'.



El mismo medio ha avanzado que el embajador de Ecuador en Naciones Unidas, Luis Gallegos, sustituirá a Valencia en el cargo de ministro de Exteriores. Además, el ya exministro podría optar por la vacante que queda en la Embajada de Ecuador en Francia, una vez que María Paz Donoso ha terminado su labor en la legación.



En cuanto a Isch, que fue designado como secretario de Comunicación el 23 de abril, en plena emergencia por la pandemia del coronavirus, ha explicado en Twitter que deja el cargo "cuando de algún modo se avizoran días quizá algo mejores en el futuro, aún en medio de la incertidumbre marcada por la crisis".



Isch, que ha agradecido a Moreno haberle confiado el cargo, ha subrayado que se marcha de una Secretaría General de comunicación "mejor organizada, que ha realizado su labor sin haber utilizado un solo centavo de presupuesto del Estado".



Moreno ha tenido cinco secretarios de Comunicación desde que asumió el cargo de presidente de Ecuador. Antes de Isch, se han desempeñado Álex Mora, Andrés Michelena, Eduardo Khalifé y Gabriel Arroba. Por el momento, Moreno no ha nombrado a un sucesor para Isch.