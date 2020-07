Denuncian maniobras para instalar dudas en asesinato de opositor paraguayo

en la imagen, Efraín Alegre, presidente del principal partido de la oposición de Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar /Archivo

Asunción, 9 jul (EFE).- Efraín Alegre, presidente del principal partido de la oposición de Paraguay, denunció este jueves presuntas maniobras para instalar dudas sobre la autoría del crimen de un joven de la formación ocurrido en 2017, durante un asalto policial a la sede partidaria en medio de unas protestas sociales.

Se trata del asesinato de Rodrigo Quintana, de las Juventudes del Partido Liberal, que murió por disparos de la Policía al irrumpir en la sede sin orden judicial, tras las movilizaciones contra la reelección presidencial propuesta por grupos partidarios del entonces jefe de Estado Horacio Cartes, del conservador Partido Colorado.

Fue en un escenario de movilizaciones ciudadanas contra una enmienda para habilitar la reelección presidencial, prohibida por la Constitución de 1992, y tras el incendio de un sector del edificio del Congreso provocado por los manifestantes.

Alegre calificó este jueves de "ofensa" a la memoria de Quintana la difusión esta semana de un video por parte del abogado del policía acusado del asesinato, el suboficial Gustavo Florentín, en los que se observa el movimiento de varias personas en la escena del crimen.

Además, insistió en que el proceso debería incluir a Cartes, a quien responsabiliza como autor moral del asesinato junto con el gerente de la empresa tabaquera del expresidente, José Ortiz, señalado por la defensa de los familiares de Quintana con poder sobre mandos policiales en aquél entonces.

"Hasta hoy no están procesados los verdaderos responsables. No está procesado Horacio Cartes, no está procesado José Ortiz y los pocos procesados, algunos policías, no hay ningún condenado", expresó Alegre a través de un video.

Agregó que ello le lleva a pensar que "hay una Justicia que está acomodando los hechos para no esclarecer y castigar a los asesinos de Rodrigo Quintana",

Y advirtió que "más temprano que tarde llegara la Justicia".

Asimismo, Alegre denunció que las dos facciones del Partido Colorado, las de Abdo Benítez y Cartes, están ultimando un acercamiento político que entre sus objetivos busca "el control de la Justicia.

"Todos los paraguayos somos testigos de este lamentable acuerdo de impunidad entre Mario Abdo Benítez, la corrupción, y Horacio Manuel Cartes, la mafia", subrayó Alegre.