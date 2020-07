Cultura.- System of a Down, Korn y Deftones estarán en el Resurrection Fest Estrella Galicia 2021

09/07/2020 System of a down CULTURA RESURRECTION FEST



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Resurrection Fest Estrella Galicia 2021 anuncia este jueves la presencia de System of a Down, Korn y Deftones como cabezas de cartel. El festival en 2021 se celebrará del miércoles 2 al sábado 5 de junio.



"La única razón para moverse del fin de semana original ha sido poder conseguir que el cartel mantuviese las expectativas de nuestro público, vosostr@s, algo que de habernos quedado en el fin de semana original y previamente anunciado sería imposible", apunta el comunicado remitido a Europa Press.



En 2022, el Resurrection volverá a las fechas originales, pero en 2021 y "en medio de esta situación extraordinaria, en la que muchas bandas han acortado sus períodos de gira o modificado por razones ajenas al festival, se hará unas semanas antes".



Y añade la organización: "En especial, nos gustaría daros las gracias a tod@s por vuestra confianza y guardar las entradas para el año que viene. No mentimos cuando decimos que tenemos el mejor público del mundo. Habéis confiado en el Resu y las devoluciones durante todos estos meses han sido mínimas. ¡Mil gracias!"



Aquellos que han mantenido las entradas, Resucamp o viajes, tienen que tener claro que serán "perfectamente válidas" para las nuevas fechas. Toda persona que no pueda acudir en estas fechas, no obstante, puede ponerse en contacto con el soporte de la ticketera del festival en un plazo de 15 días en el email de info@ayudaeventos.com.



"Por último, sabed que esto es sólo un adelanto y estamos trabajando duro en reprogramar las bandas del año pasado como prioridad. Próximamente anunciaremos el cartel final, variado y repartido por días, y sacaremos a la venta las entradas que se hayan devuelto en este tiempo", termina el comunicado.