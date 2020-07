09/07/2020 Cultura.- Netflix cancela Las escalofriantes aventuras de Sabrina: su 4ª y última temporada llegará a finales de año. Las escalofriantes aventuras de Sabrina ha llegado a su fin. Netflix ha cancelado la serie protagonizada por Kiernan Shipka, que finalizará tras su cuarta temporada, que llegará al servicio de streaming antes de que finalice el año. CULTURA NETFLIX



Las escalofriantes aventuras de Sabrina ha llegado a su fin. Netflix ha cancelado la serie protagonizada por Kiernan Shipka, que finalizará tras su cuarta temporada, que llegará al servicio de streaming antes de que finalice el año.



La plataforma de streaming y el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa dieron la noticia a través de un comunicado. "Trabajar en Las escalofriantes aventuras de Sabrina ha sido un honor increíble desde el primer día. El elenco, comenzando con Kiernan como la bruja adolescente favorita de todos, ha sido una alegría absoluta. Estoy más que agradecido con el equipo, guionistas, editores, asistentes y todos por dar tanto amor a esta serie", dijo Aguirre-Sacasa.



"También estoy agradecido a nuestros socios de Netflix, Warner Bros., Berlanti Television y Archie Comics por permitirnos contar la historia que queríamos contar, de la manera que queríamos contarla. Estamos ansiosos por que veáis la Parte Cuatro", agregó.



"Todo se reduce a una última aventura escalofriante. Nuestro último capítulo llegará este año. Aquelarre para siempre", adelantó la cuenta oficial en Twitter de la serie, sin revelar la fecha de lanzamiento.



"Los Terrores Eldritch descenderán sobre Greendale. El aquelarre deberá luchar contra cada amenaza aterradora una por una, todo lo que lleva a The Void, que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas emprenden la guerra con la ayuda de The Fright Club, Nick intenta buscar su camino de regreso al corazón de Sabrina, pero ¿será demasiado tarde?", reza la sinopsis de los próximos episodios.



La serie se desarrolló originalmente en The CW como una ficción relacionada con Riverdale, pero se mudó a Netflix tras el lanzamiento de la primera parte en 2018. La noticia llega después de que The CW cancelara Katy Keene, spin-off de Riverdale.