Cultura.- El remake de El Hombre Lobo con Ryan Gosling ficha al director de El Hombre Invisible

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Tras demostrar que los monstruos clásicos aún tienen una oportunidad en el cine de terror actual con El Hombre Invisible, ahora el director Leigh Whannell podría hacer lo propio con EL Hombre Lobo (The Wolfman) en la próxima adaptación que protagonizará Ryan Gosling (La La Land).



Según informa Deadline, Whannell está actualmente en conversaciones con Universal para dirigir la nueva película de The Wolfman. Aunque en un principio el filme iba a tener similitudes con Nightcrawler de Dan Gilroy, eso podría cambiar, ya que el cineasta tiene una idea propia para la historia.



Cuando llegaron las primeras noticias del reboot de El Hombre Lobo, los rumores apuntaban a que Gosling protagonizaría y dirigiría la película. También se dijo que la cinta "estaría ambientada en la actualidad y seguiría la línea del thriller Nightcrawler protagonizado por Jake Ghyllenhaal, pero con un obvio giro sobrenatural".



En éste momento no está claro si las ideas que Gosling tenía para esa primera versión de la película se mantendrán o el director tomará un rumbo completamente distinto.



El reboot de El Hombre Lobo forma parte de la nueva oleada de películas de monstruos clásicos que comenzó con The Mummy en 2017. Aunque en un principio la idea era crear un universo cinematográfico (Dark Universe) con todas las criaturas, finalmente fue descartado, lo que ha dado la oportunidad a directores como Whannell para contar sus propias historias independientes.